Recepti in triki za popolno kuhano vino

Za večino je december mesec, ko v ospredje stopi kuhano vino. To prijetno pogreje in z vonjem ter aromami polepša praznični čas. Kako pripraviti res popolno skodelico klasičnega napitka? Če boste upoštevali sledečih pet pravil, vam bo zagotovo uspelo.

Prvo pravilo: izberite primerno vino

To naj bo kvalitetno, takšno, ki vam je tudi sicer všeč. Ne kupujte slabega, neokusnega vina. Kajti slabe kvalitete ne boste mogli zakriti. Prav tako je nesmiselno kupovati vrhunska vina, saj njihova osnovna aroma ob vseh začimbah tako ali tako ne bo prišla do izraza.

Skratka: nekaj srednjega, vrhunska vina raje prihranite za praznično večerjo.

Če boste pijačo okrasili z rezinami agrumov, izbirajte sadeže biološke pridelave. FOTO: Ekaterina Fedulyeva/Getty Images

Drugo pravilo: prilagodite začimbe

Torej, vino je izbrano, temu prilagodite začimbe, ki jih boste uporabili. Dobro je vedeti, da se poleg osnovnih k lažjim vinom bolj podajo zelene začimbe, denimo kardamom ali lovor, polnejša vina so boljša z začimbami, ki se jih uporablja pri peki: vanilja, ingver.

Tretje pravilo: kaj pa belo vino?

Večina ob kuhanem vinu najprej pomisli na rdeče vino. A tudi suha, bela vina so odlična izbira. Zlasti s primerno količino sladkorja in kardamoma.

Četrto pravilo: znižajte temperaturo

Kuhano vino mora biti vroče, vendar to ne pomeni, da ga je treba dolgo kuhati. Takoj, ko zavre, zmanjšajte temperaturo in ga kuhajte le, dokler se sladkor ne stopi.

Peto pravilo: ne bojte se eksperimentirati

Ne omejujte se na tradicionalne začimbe in dodatke. Eksperimentirajte s sladili in sadjem. Suhim ali svežim. Rezine pomaranče so denimo okusen in lep dodatek. Sadje lahko uporabite tudi za dekoracijo.

Tradicionalne začimbe za kuhano vino so cimet, zvezdasti janež, klinčki in muškatni orešček. FOTO: Guliver/Getty Images

Osnovni recept za kuhano vino Sestavine: liter črnega vina

dva decilitra vode

ena limona

dve palčki cimeta

deset klinčkov

dve zvezdi janeža

tri žlice sladkorja Priprava: Vino zlijte v posodo, dodajte na rezine narezano limono, sladkor, vodo in začimbe. Segrevajte do vretja, nato zmanjšajte ogenj in kuhajte največ pet minut.

Dodatni namigi:

Tradicionalne začimbe za kuhano vino so cimet, zvezdasti janež, klinčki in muškatni orešček.

Lahko dodate tudi piment, kardamom, vaniljo, lovor ali ingver, odvisno od vina, ki ga pripravljate.

Pomembno je, da z začimbami ne pretiravate. Zlasti okusa janeža in klinčkov lahko hitro prevladata.

Dodatek soka agrumov dopolnjuje okus vina. Pomaranča in limona zagotovo ne bosta razočarali, tudi klementine zagotavljajo dodaten, svečan pridih.

Če boste pijačo okrasili s sadnimi rezinami, izbirajte sadeže biološke pridelave.

Recept za belo kuhano vino Sestavine: liter belega vina

deciliter vode

ena pomaranča

tri žlice sladkorja

cimetova palčka

osem klinčkov Priprava: Izcedite sok pomaranče, vino nalijte v posodo, dodajte sok, vodo in ostale sestavine. Segrevajte do vretja in kuhajte še pet, največ deset minut. Naljite v skodelice in po želji okrasite z rezinami pomaranče.

Povzeto po portalu Miss7