»Rešili« več kot 400 ton hrane

Z večjo hranozavestjo lahko uživamo v praznikih, hkrati pa zmanjšamo količine odpadne hrane in poskrbimo za okolje.

Ko kuhamo za najdražje včasih tudi malce pretiravamo, kar je povsem normalno, saj v želji, da bi ustvarili popolno praznično vzdušje, pogosto nakupimo in pripravimo več, kot dejansko lahko pojemo. Vendar se moramo zavedati, da ima hrana, ki je ne porabimo, tudi številne družbene, gospodarske in okoljske posledice. Pomembno je, da znamo obroke pravilno načrtovati in poskrbeti, da ostanki ne končajo v smeteh. Če smo pripravili ali nakupili preveč hrane, jo pravilno shranimo in iz ostankov pripravimo nove, okusne jedi. S tem privarčujemo čas, denar in prispevamo k trajnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija