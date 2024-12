Kaj vam lahko pokvari praznično idilo?

Izliv vode iz pomivalnega stroja, zamašen odtok, puščanje radiatorja ali okvarjeno ogrevanje. Kaj storiti, ko večina obrtnikov ne dela, vi pa potrebujete hitro rešitev? Odgovor je domska asistenca, vključena v zavarovanje vašega doma.

Nezgode ne počivajo, niti med prazniki

Zamislite si, da se vrnete z novoletne zabave in ugotovite, da so poskušali vlomiti v vaš dom, in pričaka vas razbito okensko steklo, ključavnica pa toliko poškodovana, da ne morete odkleniti in vstopiti. Ali pa, da večer pred božičem pripravljate praznično večerjo in opazite lužo pod umivalnikom. V nekaterih situacijah, recimo v primeru zamašenega odtoka, ste morda lahko sam svoj mojster, skoraj zagotovo pa ne v vseh. Takrat, ko ne gre, naj vam pomaga domska asistenca Zavarovalnice Triglav ter prepreči nadaljnjo škodo in stres.

