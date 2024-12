Prvi zavoji na belih strminah: zimska avantura se začenja

Kope, Krvavec in Kranjska Gora že ponujajo nepozabna zimska doživetja, na Golteh pa se smučanje začne 6. decembra. Ponekod so za zdaj na voljo tudi smučarske vozovnice po predprodajnih cenah. Na Kopah si lahko privoščite tudi brezplačno nočno smuko.

Nekoč, pred desetletji, je bilo smučanje slovenski nacionalni šport, smučalo je mlado in staro. Danes pa se zdi, da množičnost smučanja ni več takšna, kot je bila v časih, ko smo na malih zaslonih spremljali smučarje, kot so Bojan Križaj, Ingemar Stenmark in Mateja Svet. Draga smučarska oprema in vozovnice pa gotovo niso najboljša popotnica za večjo množičnost smučanja. Kljub temu pa je ljubiteljev smučanja in deskanja na snegu vedno več in ti komaj čakajo na odprtja smučišč.

Izbira opreme za nepozabno smuko

Industrija smučarske opreme poskrbi, da je na trgovskih policah vsako leto sveža kolekcija, ki tu in tam prinese tudi kakšno tehnološko novost. Široka izbira je za kupca pravi izziv. Koliko bomo odšteli za smučarsko opremo, je spet odvisno od naših želja in zahtev. Najdražja je seveda oprema tekmovalnega razreda.

Ljudje ob nakupu smučarske opreme občasno precenijo svoje znanje smučanja. Posledično kupijo opremo, ki ni primerna za njihovo raven znanja, in so na koncu prikrajšani za marsikateri užitek na belih strminah. Zato tako prodajalci kot učitelji smučanja toplo priporočajo nakup opreme, ki je primerna naši ravni smučarskega oziroma deskarskega znanja.

Najem ali nakup smučarske opreme?

Razmisliti moramo, ali se nam glede na pogostost smučanja bolj splača kupiti ali najeti opremo. FOTO: Depositphotos

Vedno več je smučišč in športnih trgovin, ki strankam ponudijo najem smučarske opreme, predvsem smuči in smučarskih čevljev. To se gotovo splača pri otrocih, ki še rastejo in tako hitro prerastejo svojo opremo. Če smučamo le med zimskim dopustom, se verjetno bolj splača najeti opremo, privarčevani denar pa namenimo recimo za nakup novih smučarskih čevljev, jakne, čelade, rokavic ali pa za smučarske vozovnice. Dodajmo, da so cenovno najugodnejše vozovnice za otroke in seniorje.

Priprava smuči za varno sezono

Ker je za varno smuko ključna brezhibna smučarska oprema, je priporočljivo, da pred začetkom sezone smuči odnesemo na smučarski servis.

Na servisu poskrbijo za brušenje robnikov, ki omogočajo dober oprijem na snegu, še posebej na trši ali poledeneli podlagi. Robniki morajo biti ostri, vendar ne preveč agresivni, saj to lahko oteži nadzor pri vožnji. Drsna površina smuči mora biti gladka in ustrezno namazana z voskom, kar zmanjšuje trenje in izboljša drsenje. Pri smučarski opremi je ključnega pomena tudi, da vezi pravilno delujejo in so nastavljene na vašo težo ter smučarsko znanje. Reden servis zagotavlja optimalno delovanje smuči in podaljšuje njihovo življenjsko dobo, hkrati pa omogoča varno in brezskrbno vijuganje na belih strminah.

Smuči morajo biti tehnično brezhibne, naša oblačila pa topla in udobna. Svetujemo uporabo oblačil iz sodobnih materialov, ki so toplejša in manj okorna kot tista izpred desetletja.

Za varno smuko poskrbi tudi deset pravil obnašanja na smučišču, ki so jih že pred desetletji izdali v Mednarodni smučarski zvezi FIS. Smučarski učitelji ob tem opozarjajo predvsem na to, da smučarji pogosto precenjujejo svoje znanje, zaradi česar prihaja do nezgod. Zato svetujejo, da hitrost smučanja prilagodite svojemu znanju in razmeram na smučišču. Namreč kljub pravilom še vedno opažajo preveč smučanja z nenadzorovano hitrostjo.

Kako ostati v formi za smučanje

Redna telesna vadba pred sezono okrepi mišice in izboljša vzdržljivost, kar je ključnega pomena za varno in užitkov polno smuko. FOTO: Depositphotos

Pred vsakim resnejšim športnim udejstvovanjem – in smučanje je takšno – morda ne bo škodilo, če se posvetujete še s svojim osebnim zdravnikom. Da bi se izognili poškodbam, je tudi pomembno, da smo v dobri smučarski formi. En mesec pred začetkom smučarske sezone zato naredimo nekaj zase in okrepimo telo, saj je smučanje zahteven šport. Okrepiti moramo prednje in zadnje stegenske mišice, zadnjične mišice in stabilizatorje trupa. Ne pozabite tudi na mišice rok in ramenskega obroča.

Ne podcenjujte pomena ogrevanja

Pred vsako športno dejavnostjo, tudi smučanjem, je priporočljivo tudi ogrevanje, da zbudimo telo, prekrvimo mišice in sklepe ter dvignemo telesno temperaturo. Tako bo telo veliko bolj pripravljeno na smučarski napor.

Po smučanju: valjčkanje in savna

Savnanje po smučanju sprošča mišice, pospešuje regeneracijo in krepi odpornost telesa. FOTO: Shutterstock

Po končanem smučarskem dnevu je pomembno, da poskrbite za regeneracijo telesa, saj lahko intenzivna telesna aktivnost v hladnih razmerah pusti posledice, če ji ne namenite dovolj pozornosti. Ena izmed najboljših praks za sproščanje mišic je uporaba masažnega valjčka, ki pomaga zmanjšati napetost in preprečiti bolečine v mišicah.

Prav tako se lahko odpravite v savno, kjer toplota spodbuja prekrvitev, pospešuje regeneracijo in pomaga pri sprostitvi celotnega telesa. Ne pozabite na hidracijo – tudi če v mrazu ne čutite žeje, vaše telo potrebuje tekočino, da nadomesti izgubljeno vodo in vzdržuje pravilno delovanje mišic in sklepov. Izberite tople napitke, kot sta čaj in vroča limonada, ki vas bodo dodatno pogreli. Poleg tekočine poskrbite za uravnotežen obrok, bogat z beljakovinami, ki pripomorejo k obnovi mišic, in ogljikovimi hidrati, ki nadomeščajo porabljeno energijo. Pravilna regeneracija je ključna, da naslednji dan spet uživate v brezskrbnem vijuganju po belih strminah.