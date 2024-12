Prazniki pod španskim soncem

Sprehod po osvetljenih ulicah, obisk legendarne tržnice San Miguel ali raziskovanje umetniških zakladov Prado muzeja – vse to dobi prav poseben pridih, ko mesto zaživi v prazničnem duhu. Če iščete kombinacijo prazničnega vzdušja, kulture in španskega temperamenta, je božični Madrid popolna izbira za nepozaben decembrski oddih.

Obiskovalce Madrida decembra pričakujejo sveži sončni dnevi, veličastne avenije z božičnimi lučkami in osupljiv kulturni koledar. Mesto, ki leži na 635 m visoki planoti v samem osrčju Španije, je najvišje ležeča prestolnica v Evropi, a kljub temu toplo zimsko sonce vabi na lagodne sprehode po El Retiru in na uživanje ob izdatnih porcijah čokolade in churrosov na živahnih kavarnah na pločnikih.

Madrid leži v osrčju planote Kastilja na nadmorski višini 655 metrov in poleg tega, da je glavno, je s štirimi milijoni prebivalcev tudi največje mesto Španije. Glede na velikost in raznovrstnost je izbor znamenitosti za ogled pravi podvig, tako da raziskovanje lahko začnete kar na slavnem trgu Puerta del Sol, ki ne velja zgolj za središče in srce Madrida, temveč tudi za središče Španije.

Pred stavbo stare kraljeve poštne hiše je namreč t. i. kilometer nič, od koder Španci merijo vse razdalje po državi, na zgradbi pa je velika mestna ura, ki je eden od mestnih simbolov. Trg je poln življenja, obdajajo ga trgovine in lokali, z vseh strani se vanj stekajo mestne ulice, polne ljudi, saj je priljubljeno shajališče, na katerem se srečujejo vse generacije. Če bi ga primerjali z Ljubljano, ima funkcijo Prešernovega trga, je pa precej večji in tudi ljudi na njem je neprimerno in morda nepredstavljivo več.

Mesto arhitekturnih presežkov

FOTO: Depositphotos

Puerta del Sol je odlično izhodišče za sprehode do zanimivih sosednjih trgov, katerih številnost kaže na svojevrsten življenjski slog bivanja na prostem. Prav posebna sta trga Plaza Mayor iz 15. stoletja, ki navdušuje s freskami na zunanji strani obokanih stavb, in Plaza de España s spomenikom enega najpomembnejših španskih pisateljev Miguela de Cervantesa Saavedre in velikima kipoma njegovih največjih in najslavnejših junakov Don Kihota in Sanča Panse, ki privabljata trume obiskovalcev.

Madrid je pravi arhitekturni biser, ki svojevrstno druži staro in novo. V zadnjih desetletjih predvsem zunaj središča gradijo zanimive sodobne stavbe, v mestnem središču pa se lahko naužijemo impresivne, naravnost kraljevske arhitekture. To najbolje prikazuje prav megalomanska kraljeva palača iz 18. stoletja z 2800 sobanami, med katerimi je 50 odprtih za javnost, za ogled pa potrebujmo vse popoldne.

FOTO: Depositphotos

Izpolnitev sanj vsakega umetnika

To, da je Madrid mesto kulture, dokazujejo tri slovite umetnostne galerije. Ponos mesta je Prado, eden največjih muzejev na svetu, ki poleg številnih umetnin svetovno znanih umetnikov hrani vrhunce španskega slikarstva in najpomembnejša dela Velázqueza in Goye. Narodni center umetnosti kraljice Sofije pa je raj za ljubitelje sodobne umetnosti. V njem je razstavljena znamenita Picassova Guernica, ki nas je s svojo velikostjo in živostjo povsem prevzame. Tretji madridski umetnostni steber je galerija Thyssen-Bornemisza, ki hrani izjemno raznovrstno zbirko umetniških del, z impresionisti in popartom na čelu. Vstop v galerije je ob določenih dnevih nekaj ur pred zaprtjem brezplačen, vendar so vrste neskončne, gneča pred umetninami pa ogromna.

Galerije so v neposredni bližini glavnih pljuč Madrida, parka Retiro, kjer si privoščimo oddih na skrbno urejenih zelenih površinah. Sprehodimo se lahko do jezerca, prepolnega čolničkov, za katerim se razprostira mogočni spomenik kralju Alfonzu XII. in ki je med domačini eden najprivlačnejših krajev za počitek od mestnega vrveža.

Mesto, ki nikoli ne spi

FOTO: Depositphotos

Mestni utrip Madrida je poseben in obiskovalce privlači kot magnet. Ljudje so povsod in ulice so v vsakem delu dneva nabito polne, tudi v poznih nočnih urah. Vrhunec družabnega življenja v mestu se začne po sončnem zahodu, in to ne glede na dan v tednu. Po deseti uri se lokali začenjajo polniti, saj domačini takrat večerjajo, velik in izdaten obrok ob polnoči pa ni nič nenavadnega.

Madrid se ponaša s skoraj štiri tisoč kavarnami in bari, ki so odprti pozno v noč. Priljubljen nočno-jutranji prigrizek za največje ponočnjake je churros z vročo čokolado. To je močno, mastno, ocvrto brizgano testo v obliki trakov, ki ga pomakajo v čokolado. Ni ravno najbolj zdravo, toda vsekakor zelo madridsko, zato ga je treba poskusiti.

Že nekaj bežnih pogledov na jedilnike izda, da domačini ne čislajo ravno zelenjave, ljubijo pa paello, sir in pršut. Ponujajo ga v številnih trgovinah, med katerimi izstopa Muzej pršutov, kjer s stropa visi na stotine posušenih stegen, ki jih ponujajo po zelo različnih cenah: za kilogram lahko odštejete od šest do 140 evrov.

V mestu si lahko ogledamo tradicionalni španski ples flamenko in bikoborbe, ki so kljub različnim mnenjem o etičnosti vsak dan razprodane. Zanimivo je, da Madrid ne glede na nešteto možnosti, ki jih ponuja, in čeprav je prestolnica Španije, ne velja za tipično špansko turistično destinacijo. Morda je prav to del njegovega kraljevskega šarma, ki ga naredi neustavljivo privlačnega.