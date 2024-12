Praznično kosilo, ki bo navdušilo otroke

Otroci ljubijo zgodbe in so morda prav zato pri jedeh zahtevnejši od še najbolj predanih »foodijev«. Dobro ni dovolj dobro. Jedi morajo biti zabavne in pripovedovati zgodbo. Enostavni recepti kuharja Matjaža Šinigoja iz novogoriške Perle, ki jih objavljamo v nadaljevanju, bodo razveselili domače kuharske mojstre, barvite jedi pa bodo otroke pozorno posedle za praznično mizo.

Račka, ki je pripotovala na Božičkovih saneh

Hladna predjed - sestavine za 4 osebe:

račje prsi: 2 kosa

pomaranča: 150 g

tartufov med: 80 g

črni tartuf: 20 g

pinjole: 50 g

kaki vanilja: 150 g

zelena jabolka: 150 g

solatnice: 50 g

oljčno olje: 60 g

sol, poper, oljčno olje, med

balzamična glasa

Račka, ki je pripotovala na Božičkovih saneh. FOTO: Hit

Priprava:

Račje prsi solimo, popopramo in naoljimo opečemo v ponvi. Postavimo jih v pekač, ki je obložen s peki papirjem, jih namažemo z medom in pokapamo s pomarančnim sokom. V pečici, segreti na 56 °C, jih pečemo približno 2 uri, da so še vedno sočna, pri čemer pazimo, da ne prekoračimo želene temperature. Ohladimo in narežemo. Postavimo na krožnik, pokapamo še malo z medom in potrosimo s praženimi pinjolami. Dodamo jabolko in kaki, ki smo ju narezali na trakce ter okrasimo z zabeljenimi solatnicami. Na krožnik z medom in balzamično glaso zarišemo dve vzporedni črti, ki so jih v snegu pustile Božičkove sani.

Božiček je izgubil kapo

Topla predjed - sestavine za 4 osebe:

riž carnaroli: 300 g

maslo: 60 g

parmezan: 60 g

rdeča pesa, kuhana in zmiksana: 80 g

goveja juha: 1,5 l

sir burrata: 200 g

šalotka: 150 g

oljčno olje

sol, poper

listi mete

Božiček je izgubil kapo. FOTO: Hit

Priprava:

Šalotko drobno sesekljamo in prepražimo na oljčnem olju. Ko postekleni, dodamo riž, prepražimo in zalijemo z malo goveje juhe. Juho stalo prilivamo, dokler se riž ne zduši. Dodamo maslo, parmezan in rdečo peso, pomešamo in serviramo. Potresemo z ročno sesekljanimi listi mete. Na sredino krožnika postavimo sir burrata.

Božiček nabira moči za vožnjo sani

Glavna jed - sestavine za 4 osebe:

goveji file: 800 g

pistacije: 150 g, sesekljana in pražena (na suhi vroči ponvi, par minut)

oljčno olje, sol, poper

timijan, nekaj listov radiča

Priprava:

Goveji file posolimo in popopramo, dodamo timijan in opečemo. Postavimo v pečico na 56 °C in pustimo peči, pri čemer računamo, da se meso debeline 1 cm peče eno uro in pol. Ko je meso pečeno, ga povaljamo v praženo pistacijo in narežemo na rezine.

Polentin krapec

Sestavine in priprava za 4 osebe:

Testo

moka durum: 100 g

navadna moka: 50 g

jajce: 1

rumenjak: 2

oljčno olje: 1 žlica

Priprava:

Sestavine zgnetemo v testo in pustimo počivati v hladilniku 1 uro, dobro zavito v prozorno folijo, da ni v stiku z zrakom. Zvaljamo na tenko in z okroglim modelom izrežemo več velikih krogov.

Nadev

polenta: 80 g

sir parmezan: 50 g

zabela

maslo: 50 g

žajbelj

Božiček nabira moči za vožnjo sani. FOTO: Hit

Priprava:

Mehko skuhamo polento. Ko se ohladi, dodamo nariban parmezan.

Testo na tenko razvaljamo in z okroglim modelom izrežemo več velikih krogov. V sredino damo žlico nadeva, robove pomažemo z vodo in prepognemo, da dobimo obliko lune (polkroga). Robove močno stisnemo skupaj. Tako oblikovane krape skuhamo 4-5 minut v kropu. V ponvi raztopimo maslo z žajbljem. Ko so krapi kuhani jih položimo v ponev z zabelo, sotiramo, dodamo par žlic vode, v kateri so se kuhali krapci.

Hruškova omaka

hruške: 200 g

maslo: 90 g

Priprava:

Olupimo in kuhamo v slajeni vodi. Odcedimo vodo in zmiksamo, na koncu dodamo maslo.

Priprava krožnika:

Na sredino krožnika postavimo pečeno rezino mesa, ob njej z žlico potegnemo hruškovo omako. Dodamo še sotiran krapec z zabelo in meso pokapamo z lastnim sokom, ki je ostal med pečenjem. Krožnik lahko okrasimo z opečenim radičem.

Božiček uresničuje zlate sanje

Sladica z italijanskim božičnim sladkim kruhom – pandoro za 4 osebe:

Karamelna omaka

sladkor: 100 g

sladka smetana: 250 ml

Priprava omake:

V ponvi stopimo sladkor, da porjavi, zalijemo z sladko smetano ter pokuhamo da se masa zgosti.

Pandoro ali panettone (italijanski sladki kruh)

pandoro: 320 g

Raztrgamo ga na male kose.

Čokoladi beli ganaš

čokolada bela: 150 g

sladka smetana: 150 ml

Smetano zavremo in dodamo čokolado, ohladimo.

Drobljenec (crumble)

moka: 100 g

maslo: 100 g

sladkor: 100 g

lešniki: 50 g

ščepec soli

Vse sestavine združimo, nadrobimo na pekač obložen s peki papirjem in približno 10-15 min pečemo na 180 °C.

Sladoled iz pečenega jabolka

jabolka zlati delišes: 2 veliki jabolki

sladoled mlečni cvet

Jabolka spečemo v peči na 150 °C približno 40 minut, ohladimo in pripravimo čežano, ki jo vmešamo v sladoled in hitro serviramo.

Božiček uresničuje zlate sanje. FOTO: Hit

Priprava krožnika s sladico:

S čopičem razmažemo omako po krožniku v obliki polkroga. Po vrhu dodamo na koščke natrgan panettone, z žlico oblikujemo žličnik iz čokoladnega ganaša, potresemo z zdrobljencem in dodamo sladoled. Kot dekoracijo lahko dodamo rezine sušenih jabolk.