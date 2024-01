Poskrbeli so, da je čim več otrok dobilo darilo pod smreko

Življenjska zavarovalnica Vita ima poseben posluh za svoje stranke, kar dokazuje s kakovostno ponudbo dobro premišljenih storitev – širši javnosti so znani po svojem celostnem pristopu k zavarovanju in skrbi za stranke. Vse leto pa se s predanostjo in aktivno zavzetostjo usmerjajo tudi v številne družbeno odgovorne dejavnosti. Verjamejo, da kot zavarovalnica prispevajo k boljši družbi, ne le s svojimi kvalitetnimi storitvami in poslanstvom, temveč tudi s sodelovanjem pri projektih, ki izboljšujejo življenja ljudi in okolja, v katerem živimo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.