Po Sloveniji bodo prižgali praznične lučke: preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju

Te dni bodo po slovenskih mestih zasvetile prve praznične luči. Včeraj so jih kot prvi že prižgali v Mariboru, danes popoldan bosta na vrsti Ljubljana in Škofja Loka, nato pa jutri Celje, Piran, Portorož, Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Mozirje in Gornji Grad, druga mesta se bodo zvrstila večinoma do 4. decembra, ko bo otroke obiskal Miklavž.

Prižigu prazničnih luči, ki vsako leto na prosto privabi mnogo domačinov in obiskovalcev, bo ta konec tedna naklonjeno tudi vreme. Danes in jutri popoldan bo po vseh delih države večinoma suho in za ta čas tudi precej toplo, le na Primorskem bo jutri popoldan pihala šibka do zmerna burja.

Na Štajerskem in v Prekmurju bo po napovedih vremenoslovcev danes popoldan zapihal severni veter, jutri popoldan pa lahko povsod po državi pričakujemo severovzhodnik, ki ne bo premočan.