Pet cvetlic za popolne praznike

Čeprav narava trenutno spi, obstaja kar nekaj rastlin, ki pritičejo obdobju zadnjih praznikov v letu. Smrečje še zdaleč ni edino, nekaj takšnih, na katere čez božično-novoletne praznike ne smete pozabiti, niza dnevnik.hr.

Če jih ni v vašem domu, je še čas, da si katero od njih omislite.

Božična zvezda

Božična zvezda prihaja iz Brazilije in je eden najbolj znanih simbolov božiča. Njeni listi lepšajo dom in mu prinašajo čarobnost.

Božična zvezda, posajena v lep lonček, krasi vsak prostor, zaradi različnih barv njenih cvetov, ki so v bistvu obarvani listi, pa se lahko lepo sklada z vsako barvno shemo.

Božični kaktus

Tako se imenuje, ker cveti, jasno, v času okoli božiča.

Njegovi cvetovi so lahko različnih barv: oranžni, rožnati, rumeni ali rdeči. Ob pravilni negi prav ta čas tvori popke, ki se bodo razprli do praznikov in lepo popestrili dom.

Amarilis

Amarilis ali vitezova zvezda ima krasen cvet. Na visokem pokončnem steblu se odprejo praviloma štirje znanilci božično-novoletnih dni v različnih barvah:

od vijolične, oranžne, rdeče, bele, lahko so tudi dvobarvni, v vsakem primeru je amarilis krasen dodatek prazničnemu okrasju.

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Bodika

Temno zeleni zaobljeni ali nazobčani listi in rdeče jagode. Zdi se, da je bodika ustvarjena prav za božično-novoletni čas. Vejice te so lepe v ikebanah, šopkih ali dodane zelenim prazničnim verigam.

V vsakem primeru je dom z dodatkom bodike še bolj slavnosten.

FOTO: Nnattalli/Shutterstock

Belo omelo

Čeprav naj bi se pod njo poljubljali, naj ne visi le na podboju vrat.

Belo omelo z listki značilne barve ter belimi kroglicami je lepo tudi kot sestavina šopkov, ikeban ali drugega prazničnega okrasja.