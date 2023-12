Najboljše družabne igre za praznični čas in vso družino

Prazniki in spremljajoče počitnice so kot nalašč za preživljanje kakovostnega prostega časa z družino. Odložimo zato za trenutek mobilne telefone in druge naprave ter si vzemimo čas drug za drugega. Veliko je namreč zabavnih iger in aktivnosti, ki jih lahko počnemo z otroki in preostalimi družinskimi člani, z njimi lahko popestrimo povsem običajen dan ali večer, navdušile pa bodo tudi na zabavi.

Pantomima

Izjemno zabavna igra, ki se jo lahko igrajo nekoliko starejši otroci pa tudi babice in dedki ter vsi vmes, je pantomima. Najlepše pri njej je, da jo lahko priredimo za prav vsako priložnost, v tem primeru naj bo to božič. Na listke napišemo razne dejavnosti, ki jih denimo počne Božiček, med prazniki pa jih počnemo mi. Listke zapognemo in stresemo v božično nogavico, Božičkovo kapo ali škatlo, nato pa vsak izvleče po enega, dejavnost, ki je na njej zapisana, pa mora pokazati zgolj z gibi.

Ugani kdo

Podobno se igramo ugibanje oseb. Pred prihodom gostov na lističe napišemo po en praznični lik, lahko je to Božiček, kdo iz najljubše praznične risanke ali filma ... pazimo le, da gre za like, ki jih vsi poznajo. Pred začetkom igre vsakemu na čelo prilepimo en listek, in sicer tako, da lahko drugi vidijo, kaj na njem piše. Oseba z listkom na čelu mora uganiti, kdo je, tako da preostalim postavlja vprašanja, na katera lahko odgovorijo samo z da ali ne.

Rogovi

Če imamo doma obroč za lase, iz tršega kartona ali žice izdelamo jelenove rogove in jih pritrdimo nanj. Rogovi naj bodo čim večji. Nato iz žice, ki naj bo nekoliko težja, izdelamo kroge premera približno 20 centimetrov, manjši ko bodo, težja bo igra. Lahko jih oblečemo še v srebrno folijo ali ovijemo z darilnim trakom, da bodo bolj praznični. Nekomu na glavo namestimo obroč z rogovi, ga posedemo sredi sobe, obroče pa razdelimo med obiskovalce, ki jih morajo natakniti na rogove. Več obročev se ujame, bolje je.

Podrimo snežake

Za igro potrebujemo vsaj šest belih kozarcev iz kartona ali stiropora, barvni papir, škarje, lepilo in nekaj parov belih nogavic. Vsak kozarec najprej spremenimo v snežaka. Iz črnega papirja izrežemo večje krogce za oči in manjše, s katerimi bomo sestavili usta, iz oranžnega pa korenčke za nos. Ko so snežaki narejeni, jih postavimo na tla v piramido – tri spodaj, nato dva in na vrhu enega. Nogavice zvijemo v kroglo, določimo razdaljo in jih z njimi ciljamo. Zmaga tisti, ki jih v enem poskusu podre več.

Praznična razigranost. FOTO: Depositphotos

Božični spomin

Otroci si lahko sami izdelajo tudi božični spomin. Trši papir narežemo na enako veliko kvadrate, nanje pa naj nato sami narišejo božične like, vsakega po dvakrat. Več ko bo kartic, težja bo igra. Kartice nato obrnemo s poslikano stranjo navzdol, premešamo, otroci pa morajo najti pare.

Lov na zaklad

Lov na skriti zaklad je igra, ki je med najmlajšimi priljubljena v vseh letnih časih in ob vseh priložnostih, zakaj je torej ne bi priredili še za božič. Po hiši ali njeni okolici skrijemo darilca, navdušenje bo še večje, če jih bomo ovili v praznični papir, na listke pa napišemo namige, kje se skrivajo. Izberemo lahko tudi le eno darilo, ki ga bodo našli čisto na koncu, namigi pa jih bodo najprej vodili od enega do drugega namiga.

Božični bowling

Igra je podobna podiranju snežakov, le da v tem primeru potrebujemo deset zelenih plastenk, barvni papir, lepilo, škarje in manjšo žogo. Iz papirja izrežemo okraske in jih prilepimo na plastenke, da bodo videti kot praznične smrečice. Postavimo jih na tla, kot bi bile keglji, torej v obliko trikotnika z vrhom proti nam. Določimo razdaljo, od koder jih bomo podirali, nato pa vsak proti njim zakotali žogo. Zmaga tisti, ki jih podre največ.