Naj dom zadiši po praznikih

Eno od naših petih čutil je voh. Ker se nanj zanašamo od prvega trenutka, ko pridemo na svet, so prav vonji tisti, ki v nas največkrat zbujajo nostalgične občutke. Nekateri so povezani s prazniki, ki so pred vrati: vonj po keksih, potici, smrečju, agrumih v večini prebujajo lepe spomine. Da bi torej z vonjavami zagotovili prijetne predpraznične in praznične dni, si pomagajte na naravne načine. Ponujamo nekaj idej, ki vas ne bodo razočarale.

Z eteričnimi olji lahko pripravite dišeče palčke ali sodo bikarbono.

Omamno iz lončka

Prvi način temelji na dišeči pari, ki se sprošča med kuhanjem izbranih sestavin: zavrite liter vode, vanjo stresite na rezine narezano pomarančo, 120 gramov brusnic in dve vejici rožmarina. Dodate lahko dve palčki cimeta in žlico klinčkov. Para, ki se bo sproščala med vretjem, bo lepo odišavila dom. Omenjenim sestavinam se lahko pridružijo na rezine narezano jabolko, zvezdasti janež, sveži ingver in vanilja. Vse to med vretjem oddaja vonjave, ki spominjajo na božične praznike.

Podoben učinek zagotavljajo eterična olja, denimo mešanica olj pomaranče, smreke in rožmarina. Nekaj kapljic nakapljajte v vlažilce zraka ali v izparilnik.

Aromatizirana soda

Z eteričnimi olji lahko pripravite dišeče palčke ali dišečo sodo bikarbono. V steklen kozarček nasujte sodo bikarbono, dodajte nekaj kapljic izbranega eteričnega olja, lahko se odločite tudi za mešanico. Na tri žlice sode bo dovolj približno deset kapljic. Kozarček pokrijte s pokrovčkom, vanj navrtajte luknjice. Aroma, ki se bo sproščala skoznje, bo odišavila prostor. Jedilni sodi lahko dodate zvezdasti janež, kakšno palčko cimeta, vejico rožmarina …

Lepo se podajo v vsak prostor. FOTO: Morrowlight/Getty Images

Dišeče palčke izdelate tako, da v steklenico ali vazo prostornine pol litra nalijete približno 200 mililitrov otroškega olja, temu dodate 15 kapljic eteričnega olja, katerega vonj spominja na božič. Dobro pretresite, nato v olje postavite od pet do deset lesenih palčk, ki se jih običajno uporablja za pripravo nabodal. Les bo počasi vpijal dišečo tekočino in njen vonj se bo sproščal v prostor. Ko začne aroma slabeti, osnovnemu olju dodajte še malo eteričnega.

Posušeno sadje Tudi posušeno sadje oddaja vonj, ki polepša praznične dneve. Pomaranče, limone, grenivke, limete narežite na tanke rezine, tudi nekaj jabolk. Položite jih na rešetko v pečico in jih pri 100 stopinjah Celzija počasi sušite nekaj ur. Suhe stresite v okrasno stekleno posodo, dodajte tri palčke cimeta, kakšno smrekovo vejico in dišeč okras postavite na mizo v dnevni sobi.

Domače svečke

Sveče za praznične vonjave lahko izdelate sami. FOTO: Anntua/Getty Images

Še en način za odišavljanje doma je uporaba dišečih svečk. Res je, da so te na voljo v trgovinah, a povsem naravne lahko izdelate sami. Potrebujete 300 mililitrov naribanega čebeljega voska, eterična olja, ki spominjajo na božič (cimet, pomaranča, smreka, vanilja, klinčki …), kalupe za svečke, žličko običajnega olja, vrvico za stenj, dve žlički borove spojine, žličko soli, slamico ali leseno palčko. Vrvico za stenj dvanajst ur namakajte v dveh decilitrih vode, ki ste ji dodali žličko soli in dve žlički boraksa. Kalupe za svečke v notranjosti premažite z oljem. Čebelji vosek v posodi na zmernem ognju raztopite, da je tekoč. Dodajte mu 20 kapljic izbranega eteričnega olja, lahko več različnih. Dobro zmešajte in mešanico nalijte v kalupe za sveče. Na sredino vsakega postavite slamico ali leseno palčko. Ko se vosek nekoliko, vendar ne povsem strdi (ko je še mehak, ne pa več tekoč), palčko ali slamico odstranite, jo nadomestite s stenjem, ga nežno zadelajte z mehkim voskom in odrežite približno centimeter nad voskom. Ko se ta povsem strdi, so svečke pripravljene za uporabo.