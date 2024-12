Na Parkljevem sejmu srce v grlu in hlačah (FOTO)

Turistično društvo Prebold, ki ga že nekaj časa vodi Simona Žvikart Repnik, je letos organiziralo že tretji Parkljev sejem. Na njega so povabili na pogled strah vzbujajoče parklje – krampuse, ki izvirajo iz Avstrije in Nemčije, pri nas pa so se uveljavili na Dravskem polju, od koder so tudi žetalski krampusi. Ti so že drugo leto zapovrstjo prišli v Prebold.

Pogumni so se fotografirali z njimi.

Tako kot lani so bili tudi letos glavna atrakcija Parkljevega sejma na kmečki tržnici na prostoru družbenega centra Marof v Dolenji vasi. Stojnice kmečke tržnice so tokrat obiskovalcem ponujale najrazličnejše izdelke, povezane z božično-novoletnimi prazniki, ki so namenjeni okraševanju, obdarovanju, dobremu počutju in zdravju. Svoje izdelke je imelo na ogled in na prodaj več ponudnikov.

Za posebno vzdušje je poskrbel gozdarski ogenj sredi prireditvenega prostora.

Kuhano vino ali čaj

Prireditev je bila tudi tokrat kulturno obarvana, za kar je poskrbel pihalni orkester Godba Prebold. Članice in člani turističnega društva so poskrbeli, da so se lahko obiskovalci, ki jih je bilo letos izjemno veliko, pogreli s kuhanim vinom in čajem ter drugimi pijačami. Okrepčali so se lahko tudi z raznimi sladkimi, slanimi in drugimi dobrotami. Za malce »peklenskega« vzdušja, ki so ga sicer ustvarjali krampusi, da je še najbolj pogumnim srce padlo v hlače, je poskrbel poseben gozdarski ogenj sredi prireditvenega prostora.

Vsakoletni parkljev sejem je nekakšen uvod v veseli december in praznični čas, ko nas obiščejo trije dobri možje. Prireditev se je dobro prijela in, kot je dejala predsednica društva, jo bodo z veseljem pripravljali tudi v prihodnje. To je bila bolj ali manj zadnja prireditev na tem prostoru, saj bo dogajanje odslej na prostoru ob šoli, kjer je postavljeno drsališče.

Krampusi sicer izhajajo iz Avstrije in Nemčije.

Grozljive pojave

Za lačne in žejne je bilo poskrbljeno.

Pri nas so se krampusi uveljavili na Dravskem polju. FOTO: Darko Naraglav