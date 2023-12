Lučke, prazniki in malodušje: kako poskrbeti zase?

Tu je najlepši čas leta … no, ne čisto za vsakogar. Kajti čeprav od povsod odsevajo veseli prizori božično-novoletnih dni, za nekatere ti niso srečni. Priprave na praznovanje, nakupovanje, urejanje doma, spremenjen ritem življenja ter prehranjevanja v družbi mrzlih, kratkih zimskih dni neredko vodijo v praznično malodušje, včasih celo depresijo.

Slabo razpoloženje, tesnobnost in pomanjkanje energije med prazniki v resnici niso redki. Čeprav sicer ni natančnega podatka o tem, za koliko se decembra poveča uporaba antidepresivov, je praznična otožnost dejstvo. Kaj do nje najpogosteje pripelje in kako se ji izogniti, pojasnjuje Huffington post.

Previsoka pričakovanja

Le kdo si ne želi popolnih praznikov. A tako, kot to velja za vse v življenju, tudi popolnega praznovanja ni. Hitro se lahko kaj zalomi, uide nadzoru in podre se cel načrt. To pa vodi v razočaranje in malodušje. "Ljudje pogosto sanjajo o praznikih, kakršne prikazujejo televizijske oddaje in posnetki na spletu, vendar v resničnem svetu ti praviloma niso takšni," na past previsokega pričakovanja opozarja psihiater Mark Sichel in dodaja, da je njegova ordinacija prav zaradi tega tik pred in tudi med prazniki vedno bolj polna, kot v drugih delih leta.

Zato na srca vseh polaga, da je treba pričakovanja obdržati v mejah razumnega in se ne zgledovati po medijskih podobah. Kajti stremljenje k popolnosti ustvarja dodatne pritiske, ti vodijo v preobremenjenost in spore med člani družine. Prazniki na koncu niso mirni in prijetni, temveč polni jeznih besed, sporov in razočaranj. "Morali bi biti hvaležni za tisto, kar imamo: priložnost družiti se z ljudmi, za katere si sicer ne vzamemo časa, za proste dni, za počitek in zabavo. Prav hvaležnost za tisto, kar je dosegljivo, je prvi korak k premagovanju prazničnega malodušja. Čeprav pogrinjek na mizi ni takšen, kot je v zadnji reviji."

Prav hvaležnost za tisto, kar je dosegljivo, je prvi korak k premagovanju prazničnega malodušja. FOTO: Guliver/Getty Images

Primerjava z drugimi

Dandanes se je veliko lažje, kot kdaj koli prej, primerjati z drugimi in dobiti občutek, da je pri sosedih, prijateljih ter popolnih neznancih vse lepše in boljše, kot doma. Družabna omrežja ponujajo vpogled v zavetje štirih sten in primerjave, ki se pri tem kar same porajajo, slabo vplivajo na samozavest ter s tem na praznično vzdušje. Tu so še široki nasmehi vseh članov prijateljičine družine, za katero se zdi, da ji vse teče kot po maslu.

"Takšne in drugačne primerjave so velikokrat kamen spotike. Ljudje se ne zavedajo, da imajo vsi težave, le da jih pred drugimi skrivajo. Prav tako kot tudi ne, da podobe na instagramu in facebooku ne odražajo realne slike. Izkrivljen pogled na druge pa vodi v občutek manjvrednosti. Da bi se temu izognili, si priznajte, da tako, kot niste sami, ni popoln nihče. A to ne pomeni, da vsaj za nekaj trenutkov ne smete pozabiti na težave in se imeti lepo. Tako, kot se imajo vsi tisti, za katere bi rekli, da nimajo nikakršnih tegob. Saj sami veste, da temu ni tako," meni psihoterapevt.

Pomanjkanje skrbi zase

Za večino je december najbolj naporen mesec v letu. Koledar je poln družabnih in družinskih obveznosti, treba je misliti na nešteto malenkosti in se pripraviti na najdaljšo noč v letu: urediti dom, skuhati okusne jedi, speči peciva, kupiti darila in še bi lahko naštevali. V vsej tej noriji večina pozabi nase in na vse, kar jih v običajnih dneh razveseljuje ter jim pomaga premagovati stres. To pa je še en razlog za praznično malodušje.

"Tudi v prazničnih dneh skrbite zase, vzemite si čas za sprehod po zimskem zraku in za popoldanski počitek. Ohranite običajno vadbeno rutino," priporoča Sichel ter svari pred pretiravanjem s hrano in pijačo, saj zlasti alkoholne pijače na dolgi rok še okrepijo praznično malodušje, čeprav na prvi pogled ni tako.

Zimsko malodušje ni mit. FOTO: Viktor_gladkov/Getty Images

Pesti vas zimsko malodušje

Zimsko malodušje ni mit. V resnici se mnogi tedaj, ko se dnevi močno skrajšajo in so vremenski pogoji zunaj neprijazni, počutijo pobiti, nesrečni in depresivni. Vsi ti občutki se pred, zlasti pa po praznikih okrepijo. Ko namreč praznična evforija mine in se vse vrne v običajne tirnice, so dnevi še vedno mrzli in kratki. Skratka, zadeve so prav takšne, kot so bile preden so se prižgale lučke.

Kot opozarja Sichel, velikokrat srečuje paciente, ki so prepričani, da jih pesti praznična otožnost, v resnici pa gre za zimsko depresijo, ki jo je mogoče premagati le s primernim načinom zdravljenja in tako poskrbeti za lepšo zimo in tudi prijetnejše praznike.