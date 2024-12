Ljubljenčki niso primerno darilo. To so razlogi

Med božično-novoletnimi prazniki mnogi, ki želijo razveseliti svoje najbližje, obiščejo tudi vzreditelje takšnih in drugačnih živali ter zavetišča, da bi tistim, ki že dolgo moledujejo in si želijo ljubljenčka, to željo uresničili. Veselje je tisti trenutek, ko v roke prvič stisnejo novega družinskega člana, seveda nepopisno, pogosto pa zbledi, ko se izkaže, da žival ni le nekaj ljubkega in igrivega, ampak zahteva veliko skrbi, nege, potrpežljivosti in časa.

Skrb za ljubljenčka lahko tako kmalu pade na drugega družinskega člana, v skrajnem primeru pa se pes ali mačka znajde celo v zavetišču. Tam so zato proti temu, da se živali podarjajo kot darilo. »To je odgovornost, ki zahteva dolgotrajno skrb in zavezo, ki je ne smemo jemati lahkotno,« pravi Maja Horvat iz Zavetišča Ljubljana. Pri njih tudi zato ni mogoče posvojiti živali, ki bi jo nato podarili naprej, saj mora biti novi lastnik pri posvojitvi prisoten, dokazati mora tudi, da je odgovornost za oskrbo in dobrobit živali sposoben prevzeti.

»Vsem, ki razmišljajo o tem, da bi ljubljenčka podarili kot darilo, svetujemo, da se najprej prepričajo, da si nov lastnik želi imeti žival in je pripravljen na vse odgovornosti, ki spremljajo skrb za žival, ter morda človeka raje pripeljejo v zavetišče in dovolijo, da se sam odloči za posvojitev novega družinskega člana,« svetujejo v Zavetišču Ljubljana, kjer so še spomnili, da žival ni samo predmet, temveč živo bitje, ki potrebuje ljubezen, skrb in pozornost skozi vse leto.