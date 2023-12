Katera darila največkrat podarimo naprej?

Tu je čas v letu, ko veliko pozornosti namenjamo darilom. Tistim, s katerimi nameravamo obdariti drage in onim, ki so namenjene nam. Zgodi se, da odpiranje zavoja pospremi razočaranje ter neprimerno darilo kot dar roma naprej, v druge roke. Katera najpogosteje najdejo pot pod drugo smrečico navaja portal Home and family.

Toaletni pripomočki

Zlasti tisti, ki so zapakirani v sicer lične darilne embalaže, v katerih so milo, gobica, gel za prhanje, dezodorant in podobni pripomočki. Ker večina prisega na izbrano znamko tovrstnih izdelkov, paketki s takšnimi, ki niso ravno po okusu obdarovanca, predstavljajo odlično darilo za nekoga drugega.

Okvirji za fotografije

Eno so lično uokvirjene fotografije, nekaj povsem drugega pa prazni okvirji. Ti namreč sodijo med najpogosteje naprej podarjena darila.

Sveče

Vsi ne obožujejo dišečih sveč, zlasti ne takšnih, z močnim vonjem pačulija ali vanilje. Kadar so namenjene nekomu, ki ni njihov pristaš, v njegovih očeh ne predstavljajo uporabnega predmeta, temveč odlično darilo ter zato potujejo v druge roke.

Knjige

Knjige imajo svojo vrednost, a kljub temu je veliko takšnih, ki izbranega podarjenega literarnega dela niso veseli. In ga podarijo nekomu, ki bi ga morda z veseljem prebral. Ali podaril naprej.

Dekorativni predmeti

Prtički, okrasne blazine, prti in podobno. Res je, da so lahko lepo darilo. A le, če so po okusu obdarovanca. Če niso (kar se pogosto zgodi), predstavljajo idejo za darilo nekomu, ki mu niso bili sprva namenjeni.

Parfum

Večina prisega na svojo dišavno noto ter ji je zvesta. In podarjen parfum, ki se z njo ne sklada, kot darilo najde pot pod drugo smrečico.

Cenen nakit

Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji. Res je. A to ne velja za cenen nakit, ki se za nameček še ne sklada z okusom obdarovanca. V tem primeru postane novo darilo.

Čokolada

Čokolade, čokoladni bomboni in bombonjere so velikokrat podarjeni naprej. Razen če je pri obdarovancu veliko sladkosnedih otrok.

Namizne igre

Vsem pač niso povšeči in zato predstavljajo odličen izhod iz stiske, ko je treba hitro poiskati darilo.

Oblačila in dodatki

Rokavice, kape, šali, tudi puloverji in nogavice. Če se ne skladajo s stilom obdarovanca, velikokrat predstavljajo darilo za nekoga drugega. Morda še tretjega in četrtega.