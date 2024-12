Matjaž jaslice postavil v hlodu (FOTO)

»Vse se začne z Marijinim oznanjenjem, zgodba se nadaljuje, ko pride Jožef po Marijo, ker je cesar oznanil, da se mora popisati cel svet. Zato sta morala na popis tudi onadva. A vmes je prišel Marijin čas, rodila bo, zato sta v Betlehemu iskala prenočišče, a zanju sobe ni bilo, vsepovsod sta naletela na zaprta vrata,« za uvod v pogovor v svoji delavnici o vsebini letošnjih jaslic pove Matjaž Bitenc, jasličar iz Litije. Že vrsto let postavlja jaslice, letošnje dvoje so vnovič posebne. »Ene sem postavil v deblak, hlod, ki sem ga našel ob cesti, druge pa v sod, ki ga je lastnik očitno zavrgel, sam pa sem ga našel na kosovnem odpadu,« opiše Matjaž, kam je umestil jaslice.

V sodu

Hlod ob poti

»V preteklosti sem jih umestil tudi v citre, pa v stare omare, to so bile t. i. omarične jaslice. Priznam, da iščem izziv, da jih nekam umestim, potem pa iz tega ven vlečem zgodbo,« Matjaž o svoji filozofiji postavljanja jaslic. Pred dvema letoma je iz Litije vozil proti Vačam, in ob poti opazil hlod, ki je bil po sredini krepko izdolben. Ustavil je avto, na listek napisal svojo telefonsko številko in jo zataknil med hlode, ki so bili naloženi. Lastnik ga je še isti dan poklical, hitro sta se domenila, hlod pa je pristal pri Bitenčevih. »Ko sem videl, kako je odprt, sem v tistem hipu dobil idejo, da bi vanj postavil pasijonske jaslice. A sem si potem premislil: že lep čas sem imel doma figure za božične jaslice, zato dileme ni bilo.«

Koliko ur sem delal, vam ne znam povedati.

Podloga je iz stirodurja.

A je vmes preteklo precej Save mimo Litije, da so danes jaslice take, kot so. »Najprej se je moral hlod posušiti, potem smo iz njega izpraskali ves material, ki tja ne sodi. Les sem tudi primerno obdelal, ga namazal, potem pa je bil pripravljen. Letos poleti sem si čez cesto uredil delavnico. Hlod smo prinesli kar v delavnico, da vendarle to dokončam. Potem sem se lotil dela. Najprej sem napeljal elektriko, potem pa začel sestavljati zgodbo,« pripoveduje Matjaž.

Bistvo jaslic je Jezusovo rojstvo.

Pri pastirjih sta našla mir in dobroto.

»Kot vidite, sem v središče postavil sveti večer in Jezusovo rojstvo, to je bistvo; potem pa sem levo in desno nanizal dogodke pred in po Kristusovem rojstvu,« pove Matjaž. O dogodkih pred rojstvom smo pisali v uvodu. »Po rojstvu Jezusa so se mu poklonili Sveti trije kralji, potem še pastirji, ki so mu tako velikodušno odstopili hlevček. Osmi dan po rojstvu sta Jožef in Marija odnesla Jezusa v tempelj. Vmes se je Jožefu prikazal v spanju angel in mu dejal, da je Herod Veliki, vladar Judeje, izvedel, da se je rodil Jezus, ki bo kralj sveta, zato je dal pobiti vse otroke, mlajše od treh let. Dal je povelje, da najdejo in pokončajo tudi Jezusa. Zato so Jožef, Marija in Jezus pobegnili v Egipt, po šestih letih pa so se vrnili domov in nadaljevali življenje kot družina v Nazaretu,« Matjaž naniza zgodbe, ki jih je spravil v deblaka.

Bežali so v Egipt.

Herod Veliki je ukazal, da se pobije vse dečke, stare tri leta ali mlajše.

Stiskalnica in suho meso Podobno kot z jaslicami v deblaku je bilo tudi s tistimi v sodu, kjer je dodal številne detajle, po katerih slovi. »Jaslice sem tako pozicioniral v vinsko klet, kjer ne sme manjkati stara stiskalnica, na stropu pa je obešeno suho meso,« še navrže Matjaž.

Za dušo in srce

Figurice (narejene so iz umetne mase) je imel, vse ostalo pa je naredil sam in umestil v deblak, ki je dolg tri metre, tehta pa okoli 200 kilogramov. »Najprej sem pripravil modele za kamnito podlago, ulil sem jih iz keramičnega prahu, saj je trd in primeren material in se tudi lepo zafugira, je tudi stabilen in obstojen. Celotne jaslice imajo podlogo iz stirodurja. Če bi bil les, bi bile še težje,« Matjaž razkrije nekaj tehničnih posebnosti.

200 kilogramov tehta deblak, dolg je tri metre.

Nad dedijevimi jaslicami se navdušujeta vnuk in vnukinja.

Dve leti jih je ustvarjal, od letošnjega poletja bolj intenzivno. »Koliko ur sem delal, vam ne znam povedati. Včasih sem prišel v delavnico za pol ure, da sem le nekaj zalepil, spet drugič sem tu sedel nekaj ur. Sicer pa ur ne štejem, to delam za dušo, za srce, to je vse ljubiteljsko,« nadaljuje Matjaž. »Božič je poseben družinski praznik, ko smo vsi skupaj. Jaslice so priprava, kako boš sprejel Jezusa v svoje srce oziroma kako se boš pripravil na nov začetek: morda boš leto začel z neko zaobljubo, idejo. Jaslice oziroma božič so točka preloma. Če to tako sprejmeš, te vsako leto obogatijo. Tudi v družinah je božič priložnost za nov začetek,« Matjaž doda nekaj misli o pomenu jaslic.

Slovenska jasličarska družina raste, vse več mladih prihaja, imajo izvrstne, inovativne ideje.

Jaslice v deblu so v teh dneh že na poti v Novo Gorico, kjer bo ena od odmevnejših razstav v Sloveniji, poleg te velja omeniti še razstavi v Vojniku in Jurkloštru. »Vesel sem, ker naša slovenska jasličarska družina raste, vse več nas je. Vse več mladih prihaja, imajo izvrstne, inovativne ideje. Pa tudi prek meje gremo radi kaj pogledat, in se tudi pri sosedih, predvsem v Avstriji, tudi kaj novega naučimo,« zaključi Matjaž.