Izrazite svoj slog z elegantnimi pričeskami

Ljubljanski frizer Stevo Pavlovič nam v uvodu razkrije najnovejše modne smernice, ki jih je imel nedavno priložnost spoznati na modnem dogodku v Londonu. »Prihodnje leto bo izrazito individualno, kar pomeni, da bo frizura prilagojena vsakemu posamezniku ali posameznici posebej glede na to, kaj si želi, v kakšnem okolju bo zabava, kakšno obleko in ličenje nosi. Seveda bo treba vse te elemente uskladiti v zaokroženo celoto,« pravi Pavlovič.

Trije načini frizur

Ljubljanski frizer Stevo Pavlovič FOTO: osebni Arhiv

Za eleganten dogodek, kot je večerja v prestižnem hotelu, je pomembno, da pričeska izstopa in pritegne pozornost. Na drugi strani pa bo frizura za bolj sproščeno praznovanje, kot je na primer silvestrovanje na Prešernovem trgu, bolj preprosta in manj glamurozna.

Obstajajo tri osnovne vrste prazničnih frizur: spuščeni lasje, delno spuščeni lasje in šinjon (speti lasje). »Spuščeni lasje so lahko gladko počesani ali pa skodrani v hollywoodskem slogu, kar doda pridih glamurja. Druga vrsta so delno spuščeni lasje, kjer je večji del las spuščen, sprednji del las pa je nekoliko spet navzgor, na vrhu glave. Najbolj glamurozna frizura je šinjon, ki je francoski izraz za spete lase in pri kateri morajo biti lasje gor počesani in pripeti ali na vrhu glave ali na zadnjem delu v višini ušes,« pravi frizerski mojster.

Dekorativni elementi

Kot pojasni naš sogovornik, lahko frizuram v teh prazničnih dneh dodamo tudi različne dekorativne elemente, kot so kristalčki, lasne sponke, pentlje in pršila za lesk. »Kristalčki in sponke v zlatih ali srebrnih odtenkih lahko dodajo pridih prazničnega sijaja, barvna pršila pa omogočajo še večjo kreativnost in osebno noto. Pentlje različnih barv so prav tako priljubljen dodatek, ki lahko popestri vsako frizuro in jo naredi še bolj edinstveno,« meni Pavlovič.

Zdravje las pozimi Zimsko obdobje prinaša številne izzive za zdravje las, saj hladno vreme in centralno ogrevanje povzročata izsušitev lasišča in las. Kot pojasnjuje Stevo Pavlovič, centralno ogrevanje močno vpliva na zmanjšanje vlage v zraku, kar vodi do sušenja las. Da bi se temu izognili, priporoča, da čez noč na radiatorjih pustimo posodice z vodo, kar bo pripomoglo k povečanju vlažnosti v prostoru. Suh zrak namreč ne vpliva le na zdravje las, temveč tudi na splošno počutje, saj lahko povzroča težave z dihanjem in suho kožo. Za ohranjanje zdravih in sijočih las je ključnega pomena redno vlaženje z balzami in maskami za lase. Balzami, ki se ne spirajo, ali tisti, ki se spirajo po eni do dveh minutah, so odlična izbira za vsakodnevno nego. Maske za lase pa vsebujejo več hranilnih snovi in so namenjene globinskemu vlaženju. Lasje vsebujejo med 10 in 15 odstotkov vlage, kar je nujno za njihovo elastičnost in zdrav videz. Redna uporaba hidratantnih izdelkov pomaga ohranjati to ravnovesje, še posebej pozimi, ko so lasje izpostavljeni suhemu zraku in mrazu.

Frizura iz domače kopalnice

Zelo pomembno je tudi, da so lasje sveže umiti in dobro posušeni, saj le tako lahko dosežemo najboljši rezultat. »Za tiste, ki imajo možnost, je priporočljivo, da obiščejo profesionalnega frizerja, ki bo s svojimi izkušnjami in spretnostmi ustvaril popolno praznično frizuro. Profesionalci namreč lahko dodajo manjše detajle, ki naredijo veliko razliko in poskrbijo za izjemen končni videz,« pravi Pavlovič.

Friziranje je najbolje prepustiti profesionalcu. FOTO: Shutterstock Shutterstock

Kaj pa, če nas povabilo na zabavo preseneti ali pa naš frizer nima prostega termina, vprašamo sogovornika. »Vsekakor morajo biti lasje sveže umiti in posušeni. Počešemo si jih tako, da so spuščeni, a vseeno nekoliko dvignjeni. Nekatere ženske dobro obvladajo uporabo kodralnika, kar je tudi možna rešitev pri oblikovanju frizure za zabavo,« meni Pavlovič.

Na koncu je ključnega pomena, da frizura odraža osebni slog in se prilega priložnosti, za katero je namenjena. Letos je v ospredju individualnost, zato je pomembno, da se pri izbiri frizure upoštevajo osebne preference in značilnosti dogodka. Tako bo vsak posameznik lahko zasijal v svoji najboljši luči in se počutil samozavestno ter urejeno na vseh prazničnih dogodkih.

Šinjon sodi na prestižne zabave. FOTO: Shutterstock Shutterstock

Kaj pa moški

Moške frizure za leto 2025 sledijo trendu elegance in urejenosti. »Letos bo pravi hit frizura, pri kateri so lasje počesani na levo ali desno stran – na prečo in nekoliko dvignjeni nazaj. Takšna frizura poudarja elegantnost in urejenost, še posebej v kombinaciji z lepo srajco in metuljčkom. Za bolj sproščene priložnosti lahko moški izberejo frizuro, ki je nekoliko bolj neformalna, a še vedno urejena. Uporaba kreme ali laka za lase je priporočljiva, saj pomaga ohraniti obliko frizure in preprečuje, da bi se lasje pod vplivom vlage ali snega povesili,« pove frizerski mojster.

Pavlovič poudarja, da moški pogosto mislijo, da je lak za lase namenjen le ženskam, vendar je uporaben tudi zanje. Lak za lase pomaga ohraniti obliko frizure in preprečuje, da bi se pod vplivom vremenskih razmer porušila. Prav tako je priporočljivo, da moški obiščejo frizerja, ki bo poskrbel za popolno frizuro, saj profesionalci lahko dodajo tiste male detajle, ki naredijo veliko razliko.

Na koncu je pomembno, da so lasje čisti in lepo počesani, saj urejenost las vpliva na celoten videz. Moški naj se ne bojijo eksperimentirati z različnimi izdelki za nego las, saj lahko s pravilno uporabo dosežejo izjemne rezultate in se počutijo samozavestno na vseh prazničnih dogodkih.