Iz odslužene smrečice lahko nastanejo prave umetnine

Tako kot je od posameznikov in njihovih želja odvisno, kdaj bodo okrasili praznično smrečico, se vsak posebej običajno odloči tudi, kdaj ima okraskov dovolj. S tem seveda ni nič narobe, tudi če bi radi v prazničnem vzdušju uživali še ves januar, tradicionalno naj bi smrečico pospravili 12 dni po božiču, ko se to obdobje tudi sklene z obiskom Svetih treh kraljev, torej jutri. Mnogi celo verjamejo, da božično drevesce, ki ostane okrašeno po tem dnevu, v dom prinese nesrečo. Če imamo umetno smreko, s tem ni težav, saj je treba z nje le pobrati okraske in jo spraviti na varno do naslednjih praznikov.

S smreke najprej otresemo suhe iglice, nato deblo razžagamo na tanjše kolobarje.

Naravne ni treba metati v koš za biološke odpadke, ampak jo raje uporabimo za ustvarjanje krasnih dekoracij. Najprej jo odnesemo nekam na prosto, saj je do zdaj najverjetneje že začela izgubljati iglice, in jo otresemo, nato pa v roke vzamemo žago in deblo, lahko tudi debelejše veje, razrežemo na kolobarje, debele centimeter ali dva.

Umetnina iz kolobarjev debla in večjih vej FOTO: Andrija Dobras/Getty Images

Debelejši so lahko krasni podstavki za kozarce. Ko jih narežemo, obe strani le še pobrusimo, po želji pa jih premažemo s prozornim lakom ali prelijemo z epoksi smolo, tako bodo zelo dolgo videti kot novi. Več kolutov lahko tudi zlepimo skupaj, uporabimo tako večje kot manjše, ter uporabimo kot podstavek za vročo posodo. Ko smo z velikostjo podstavka zadovoljni, vse prelijemo z epoksi smolo, ta bo posamezne kose držala skupaj.

Okrepčevalnica za ptice

Kolobarje lahko uporabimo tudi za izdelavo krasnih stenskih dekoracij. Potrebujemo še leseni okvir, podlago in lepilo. Na podlago, uporabimo lahko kar zadnji del okvirja, razporedimo kolobarje, nekaj manjših, nekaj večjih, po želji. Ko smo z razporeditvijo zadovoljni, jih enostavno prilepimo na podlago, jo vstavimo v okvir in umetnino obesimo na želeno mesto.

Uporabimo lahko tudi veje. FOTO: Ismail Azmi/Getty Images

Na enak način uporabimo tudi smrekove veje, s katerih najprej odstranimo iglice ter jih prebarvamo s prozornim lakom. Nato jih razporedimo v okvir ali več teh, da bo videti, kot da se razraščajo od enega do drugega, ter vse skupaj obesimo na steno. Lesene kolobarje v večjem okvirju uporabimo namesto plute kot tablo za sporočila, opomnike ali fotografije. V mehek les enostavno zapičimo bucike in igle, s katerimi pritrdimo sporočilca.

Tabla za sporočila, opomnike, fotografije ... FOTO: Ramann/Getty Images

Iz debelejšega debla ustvarimo tudi ptičjo krmilnico. Odžagamo primeren kos, deset centimetrov velik bo dovolj, zgornjo polovico izdolbemo, na vsako stran izdolbenega debla izvrtamo po eno luknjico, skozi kateri bomo napeljali vrvico, v izdolbeni prostor nasujemo semena in potem obesimo na dovolj visoko mesto, da ptičem ne bo pretila nevarnost s tal.

Kolute lahko premažemo s prozornim lakom ali prelijemo z epoksi smolo, tako bodo zelo dolgo videti kot novi.

Ali pa z odslužene smrečice preprosto otresemo suhe veje ter jo zapičimo na travnik ali na gredico, na veje pa nato navesimo semena, ki smo jih vsuli v stopljeno mast in počakali, da se vse skupaj ohladi in strdi, namesto masti lahko uporabimo tudi arašidovo maslo, s katerim premažemo storž, tega pa povaljamo v semenih. Tako bo naša praznična smrečica postala prava okrepčevalnica za ptice, pazimo le, da je deblo dovolj visoko, da ptic ne bodo motile okoliške mačke.