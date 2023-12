Ideja za praznično ustvarjanje: okusna medena hišica

Le kateri otrok si ne bi želel živeti v hišici, ki jo lahko grizlja in se z njo sladka? In ker je božični čas tisti čas v letu, ko je tudi nemogoče mogoče, zakaj ne bi pravljične hišice Janka in Metke ustvarili doma? Otroci bodo uživali v njeni izdelavi, še nekoliko bolj, ko bodo lahko lomili koščke njene strehe in se z njimi zadovoljno sladkali, praznične dišave v medenem testu, ki se bo spremenilo v zidove, streho, morda tudi drevesca pred hišo, pa bodo naš dom ovile v omamen vonj božiča.

Pravljična medena hiška ni nekaj, kar bi lahko pričarali v urici ali dveh, vzela vam bo precej časa, v zakup pa moramo vzeti tudi, da boste starši nekaj korakov verjetno morali narediti sami. A žareči nasmehi na otroških obrazkih, ki jih pričara končana mojstrovina, so vredni vsake minute.

Pri božični medeni hišici velja, da je več (bonbončkov) bolje. FOTO: Nautilus_shell_studios Getty Images/istockphoto

Priprava testa

Prvi dan se lotimo priprave medenega testa, kjer lahko pri odmerjanju in gnetenju pomagajo tudi naši mali sladkosnedi. V posodi stopite maslo, dodate med, sladkor, mešanico začimb za medenjake in kakav ter segrevate, dokler ni vse stopljeno in lepo povezano. V drugi posodi zmešajte moko, pecilni prašek in sol. V ohlajeno medeno tekočino dodajte razžvrkljani jajci, vse skupaj pa vlijete v mešanico z moko. Zgnetite v testo in pokrito pustite v hladilniku čez noč.

Medeno testo Sestavine: 200 gramov masla 500 g medu 250 gramov sladkorja žlica ali dve začimb za medenjake 15 g kakava v prahu 1/2 zavitka pecilnega praška 2 jajci 1 kg moke ščep soli Za glazuro: 1 beljak 200 g sladkorja v prahu 2 žlici limonovega soka Glazura ne sme biti preredka, saj bo hiška sicer razpadla.

Naslednji dan, ko je testo lepo uležano, začnemo prvo fazo gradnje. Na pomokani površini razvaljajte testo, debelo naj bo dobrega pol centimetra, in izrežite kose hišice. Najlažje bo šlo, če posamezne dele hišice narišemo na močnejši papir, lahko tudi lepenko, to izrežemo, nato pa položimo na razvaljano testo in ga obrezujemo, skoraj kot bi prerisovali. Šablone najdete tudi na spletu, sicer pa za osnovno hiško izrežemo dva enaka pravokotnika za stranska zidova, dva nekoliko večja pravokotnika za streho ter še dve enako veliki ploskvi za sprednji in zadnji del.

Ko so deli hišice spečeni in ohlajeni, se lahko začne gradnja. FOTO: Nebasin Getty Images/istockphoto

Izrežimo tudi odprtine za okna in vrata. Iz ostankov testa, ki jih spet zgnetemo, pa lahko izrežemo še vrata, morda polkna, dimnik, z modelom za piškote lahko iz testa izrežemo jelenčka ali smrečico, skratka, kar si želimo pri naši hišici iz sladkih sanj. Izrezane dele pečemo pri 160 stopinjah kakšnih 20 minut, pol manj časa pa manjše dele.

Tako. Deli so pečeni in ohlajeni, gradnja se lahko začne. Za vezivo uporabimo sladko belo glazuro iz čvrsto stepenega snega, ki mu dodamo malce limonovega soka in sladkor v prahu. Z njo po robovih zlepimo zidove hišice, s pomočjo glazure jo tudi pokrijemo s streho.

Ker je to najbolj delikaten del gradnje, bo morda najbolje, da ga prevzamete starši. Hišico gradite na neko trdo podlago, lahko jo tudi spečete iz medenega testa. Ko trdno stoji in se je glazura lepo posušila, pa se začne najbolj slastni del okraševanja, pri katerem je edina omejitev domišljija.

Medena hišica ni projekt, ki bi ga končali v uri ali dveh. FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Brez težav lahko sledite pravilu več je boljše! Z več bombončki in drugih slastnih drobnarij boste okrasili hiško, bolj bo šla v tek in bolj čarobna bo videti. Smarties, žele in gumijasti bonbončki, suho ter kandirano sadje, mandlji, čokoladne solzice, prav vse pride v poštev, tudi pisane ali le čokoladne mrvice, vse na hišico lepite z že pripravljeno in uporabljeno belo glazuro. Z njo pritrdite na streho dimnik ali polknice.

Prav tako lahko s to isto belo glazuro premažete tiste dele strehe, ki se ne šibi pod bombončki, saj bo dala iluzijo snega. Še dodatno jo lahko porišete s pomočjo jedilnih barv. Poigrajte se tudi z marcipanom ter iz njega oblikujte drobne figurice, morda sneženega moža, ki bo stal pred hišico.