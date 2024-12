Idealno silvestrovanje glede na vaš astrološki znak

Kakšen je v vaših mislih popolno silvestrovanje? To je odvisno tudi od tega, v katerem astrološkem znaku ste rojeni. Kajti, kot razkriva portal Culture astrology ima vsako znamenje svoje zamisli in prioritete. Te pa so takšne:

Oven

Zabava je ena največjih vrednot rojenih v ozvezdju ovna. Zlasti med prazniki. To so superaktivni in energični posamezniki s pestrim družabnim življenjem in novoletni večer je zanje odlična priložnost, da sprostijo svojo energijo, zadovoljijo željo po zabavi in se imajo fino v čim širšem krogu prijateljev.

Ovni ne morejo biti pri miru. Prvi so na prizorišču zabave in zadnji z njega odidejo. Oni morajo noreti, brez tega zanje ni popolne zabave. Dobra hrana in pijača sta zaželeni, a ne obvezni.

Bik

Za rojene v ozvezdju bika se idealen novoletni večer v družbi družine odvija za domačo mizo pri obilni večerji. Biki imajo radi udobje, ugodje in novo leto preživljajo po svoje.

Vse se začne z obširno pripravo: s peko piškotkov in kuhanjem prazničnih jedi ter se, če se jim želje izpolnijo, zaključi s pogovori v ozkem krogu družine med uživanjem dobre hrane in nazdravljanjem z okusno kapljico. Brez pretirane norije.

FOTO: Vladans/Gettyimages

Dvojček

Družabni dvojčki so vedno pripravljeni na zabavo. Ker so prilagodljivi in simpatični, se dobro znajdejo v vsaki družbi. Četudi torej ne praznujejo s prijatelji, znajo uživati in se sprostiti, je pa res, da so raje, kot s tujci, obdani z njim znanimi ljudmi in običajno se jim ta želja izpolni.

Ker imajo dvojčke vsi radi, jih vsi želijo na svoji zabavi, zato jim vabil in priložnosti, kje preživeti najdaljšo noč, ne zmanjka. Med vsemi možnostmi najraje izberejo tisto, ki vključuje široke množice. Silvestrovanja na prostem so idealna zanje.

Rak

Rojeni v znamenju raka so zapečkarji. Zanje sta najpomembnejši udobje doma in toplina domačega ambienta. Radi se povezujejo na čustveni ravni in zanje je idealen silvestrski večer v krogu družine ali v objemu partnerja.

V pisani družbi neznanih so nekoliko sramežljivi, zato niso naklonjeni velikim zabavam. Zanje je najboljše intimno praznovanje ob domači hrani, priljubljeni pijači in gledanju filmov ali igranju družabnih iger.

Lev

Po naravi vodje, ki hrepenijo po pozornosti in občudovanju. Prav novoletni večer je zanje ena od idealnih priložnosti, da požanjejo aplavz čim širših množic. So odlični gostitelji in o njihovih zabavah se dolgo govori.

Doma ali drugje, velike zabave so v očeh levov idealne in priložnosti zanje jim ne zmanjka, saj so zaradi svoje pozitivne energije v družbi priljubljeni, vedno srce dogajanja in zato več kot zaželeni gostje, kar jim je seveda pisano na kožo.

FOTO: Ground Picture/Shutterstock

Devica

Delavne, prezimljene in praktične device veliko truda vložijo v to, da bi bilo praznovanje novega leta popolno. Najraje zabavo gostijo pri sebi doma in že dolge mesece pred velikim dogodkom načrtujejo vsako najmanjšo podrobnost ter se trudijo, da bi se vsak maksimalno zabaval.

Saj ne, da v vsem načrtovanju ne bi uživale, a rade se tako ujamejo v podrobnosti, da pozabijo na sproščeno plat celotnega dogodka. Zato bi bilo morda bolje, da bi device organizacijo vsaj včasih prepustile komu drugemu, one pa bi tako lahko samo uživale.

Tehtnica

Čeprav so tehtnice družabna bitja in sovražijo biti same, niso najbolj naklonjene velikim praznovanjem. Kajti, več kot je na njih ljudi, več je možnosti za konflikte in spore, prav te pa tehtnice sovražijo.

Novo leto raje pričakajo v družbi izbrancev, ki jih dobro poznajo in vedo, da bo ob njih vse potekalo gladko. Silvestrovo na kavču, ob dobi jedači in pijači z nekaj najboljšimi prijatelji je zanje idealno.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Škorpijon

V tem znamenju so rojeni strastni in zelo skrivnostni posamezniki. Ko gre za novoletna praznovanja, se želijo izogniti vsaki drami in zato najdaljšo noč raje, kot med neznanci, preživijo v izbrani družbi.

Ni jim namreč všeč misel, da bi jih tedaj, ko malo pregloboko pogledajo v kozarec, videlo preveč ljudi. Kajti ugled je za škorpijone zelo pomemben, priložnosti, ko se lahko povsem sprostijo, pa tudi niso pripravljeni kar izpustiti iz rok. Zato najdejo pravi kompromis: zabavo z ljudmi, ki jih res dobro poznajo in jim povem zaupajo.

Strelec

Strelci so entuziastični, energični in avanturistični posamezniki, ki ne morejo dolgo biti na enem mestu. Obožujejo dogodke s pisano množico povabljencev, velike zabave, glasno glasbo, petje, plesanje in vse, kar je povezanega z norijo.

Ker premorejo dober smisel za humor, se zlahka vključijo v vsako družbo in velikokrat se zgodi, da skačejo z zabave na zabavo, kjer vedno doprinesejo k dobri volji ter odličnemu počutju.

Prav tako za novo leto radi potujejo: enkrat na Tajskem, naslednje leto na Danskem, nikakor pa ne vsako leto enako.

FOTO: Opolja/Gettyimages

Kozorog

Odgovorni, delavni posamezniki z visoko stopnjo samodiscipline. Idealno novoletno praznovanje se v njihovih mislih odvija v krogu družine.

Pa čeprav to pomeni, da ostanejo doma, kjer skuhajo odlično večerjo, pripravijo prav takšno pecivo in priskrbijo najboljšo pijačo. To je za kozorogovo najdaljšo noč v letu povsem dovolj.

Vodnar

Vodnarji so večkrat nekoliko zadržani in sramežljivi, zato velika novoletna zabava najpogosteje ni nekaj, kar bi si nadejali. Raje najdaljši večer preživijo v družbi ljudi, ki jih imajo najraje.

A ker so razgledani in imajo široka obzorja, so dobrodošla družba tudi na zabavah, saj se lahko pogovarjajo domala z vsakim. Kljub neštetim povabilom, pa vodnar vendarle najpogosteje izbere ozek krog za praznično druženje.

Riba

Zasanjane, čustvene in romantične ribe imajo za novoletni večer visoka pričakovanja. Vse je povezano s prazničnim duhom, od dekorja do jedi, glasbe in oblačil. Ustvarijo pravo romantično pravljico, ki vse, ki praznujejo ob njih ali v njihovem domu, popelje v domišljijski svet.

Ker so to umetniške duše, je idealen zanje tudi obisk novoletnega koncerta. Začeti novo leto ob priljubljeni glasbi in v družbi najožjih prijateljev je za ribe neprecenljivo.