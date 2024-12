Zvezdni znaki, ki ne marajo božiča (in zakaj!)

Težko si je predstavljati, da bi kdo ne maral božiča – ob vsej praznični evforiji, toplini, darilih in presenečenjih, ki jih ta čas prinaša. A kljub temu obstajajo astrološki znaki, ki s prazničnim vzdušjem preprosto ne rezonirajo. Njihovi razlogi? Presenetljivi!

1. Vodnar

Če obstaja horoskopski znak, ki se ne more navdušiti nad božičem, je to zagotovo vodnar. Vodnarji, ki jih vodi vpliv revolucionarnega planeta Urana, so znani po svoji nekonvencionalnosti in kritičnem pogledu na svet.

Tradicije in ustaljeni običaji decembra jim preprosto niso pogodu. Poleg tega njihova idealistična, utopična narava pogosto razmišlja o etičnih in okoljskih posledicah prazničnega pretiravanja – od prekomerne potrošnje do nepotrebnih daril.

Vodnar je torej pravi božični »Grinč«, a ima svoje zasluge – vsaj dviguje zavest med bližnjimi o bolj trajnostnem življenju!

2. Kozorog

Tudi kozorog spada med znake, ki ne uživajo v božiču, vendar iz povsem drugačnih razlogov. Ljudje, rojeni v znamenju Kozoroga, so po naravi varčni, pragmatični in racionalni. Božični čas zanje pomeni velik finančni odliv, kar jih spravlja v stres.

Čeprav radi vidijo nasmejane obraze svojih bližnjih, imajo nekateri pri darilih raje praktičnost kot razkošnost. FOTO: Shutterstock

Zaradi vpliva strogega planeta Saturna si Kozorogi pogosto že mesece prej skrbno planirajo praznične stroške in darila izbirajo premišljeno – nekateri celo že šest mesecev pred decembrom!

Čeprav radi vidijo nasmejane obraze svojih bližnjih, imajo Kozorogi pri darilih raje praktičnost kot razkošnost. Njihov odnos do praznikov spominja bolj na »Grinča« kot na Dedka Mraza.

3. Devica

Device, znane po svoji organiziranosti in perfekcionizmu, prav tako težko uživajo v prazničnem času. Njihova želja, da vse poteka brezhibno, jih pogosto pripelje do tega, da prevzamejo celotno breme priprav na svoja ramena – od načrtovanja do najmanjših podrobnosti.

Spadate med te, ki so bolj podobni Grinču? FOTO: Yuri Cortez Afp

Zaradi tega so device ob božiču pogosto preobremenjene in utrujene. Priprave na praznovanja zanje pomenijo stres in napor, zaradi česar se na božični večer znajdejo povsem izčrpane.

Če device ne marajo božiča, je to predvsem zaradi pritiska in utrujenosti, ki ju prinaša njihova perfekcionistična narava.