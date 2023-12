Ekskluzivna steklenica refoška kot darilo in dobro delo

Žlahtna kapljica je od nekdaj neločljivo povezana z vsemi vrstami praznovanj. Ko se v čarobnem božičnem vzdušju zbere družina, ko izbrana družba prijateljev ali sodelavcev nazdravi še enemu uspešnemu letu, se ob vinu ustvarjajo dragoceni in nepozabni trenutki. Vonj sveže odprte steklenice, okus in arome izbrane spremljave ob božični večerji, pok šampanjca … Vse to nas spominja na ta radostni čas.

In ker je hkrati to tudi čas obdarovanja, je vino lahko tudi skrbno izbran poklon. Naj bo to redka ali posebna izdaja staranega vina ali pa steklenica najbolj priljubljene sorte, ki v notranjosti nosi kup skupnih spominov.

Sicer pa lahko vino podarimo tudi v številnih domiselnih in okusnih kombinacijah, kakršne so pripravili v Vinskem butiku Vinakoper. Njihov darilni program namreč zajema široko paleto izbranih vin in gourmet okusov iz srca Istre. Spojili so jih v pestre kombinacije po okusu in aromah skladnih vin ter kulinaričnih izdelkov domačih lokalnih pridelovalcev.

Istrski vinarji so združili moči. FOTO: Jaka Ivančič

Dobrodelno vino 15 vinarjev

Posebno zgodbo v butiku pa pripoveduje dobrodelno vino »15 odtenkov rdeče«. Gre za edinstven in prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki ga je Vinakoper v sodelovanju z DVSI – Društvom vinogradnikov slovenske Istre ter s solidarnostjo in srčnostjo istrskih vinarjev pripravil pred letošnjim martinovanjem.

Dobrodelno vino »15 odtenkov rdeče«, v katero je združen refošk 15 istrskih vinarjev, je kot ekskluzivna polnitev v omejenih količini 1000 steklenic naprodaj le v Vinskem butiku na Šmarski cesti 1 v Kopru. Cena dobrodelnega vina znaša 15 eur za steklenico, celoten izkupiček od prodaje pa bo šel v dobrodelne namene za žrtve poplav.

Pomagate lahko tudi vi

Dobrodelno vino FOTO: Vinakoper

V želji, da tudi sami pomagajo žrtvam letošnjih poplav, so stopili skupaj in pripravili posebno polnitev refoška, katere celotni izkupiček je namenjen dobrodelnosti. Vino z imenom »15 odtenkov rdeče« tako v eni steklenici združuje refošk 15 vinarjev, z nakupom te ekskluzivne serije pa lahko prizadetim v naravni katastrofi pomagate tudi vi.

»Ni lepšega izraza solidarnosti in podpore, kot ga ustvari sodelovanje. Bodite tudi videl te zgodbe.«

Vinakoper je sicer poleti v okviru dogodka Dolce Vita že namenil donacijo v pomoč družini kamniškega gasilca, z donacijo ob martinovem pa bodo skupaj s partnerji in lokalno skupnostjo dodatno izrazili svojo podporo in razumevanje ljudem v stiski.

V Vinakopru se tako že veselijo nasmejanih obrazov: tako vseh, ki bodo vino postregli na domači mizi, tistih, ki bodo vrhunsko steklenico dobili v dar, in seveda tudi tistih, ki bodo po strahoviti izkušnji letošnjega poletja prejeli kanček pomoči, predvsem pa praznično sporočilo, da v teh težkih časih niso sami.

Vinarji, ki so sodelovali pri projektu dobrodelnega vina »15 odtenkov rdeče«, so: Vina Mahnič, Vina Bordon, Bio Vina Montis & Eko Laura, Vina Dorjano&Robi Korenika, Vina Korenika&Moškon, Vina Krmac, Vina Kralj, Vina Zaro, Vina Štule, Vina Hreščak, Vina Santomas, Vina Markovič Franko, Vina Jogan, Vina Rojac in Vinakoper.

Naročnik oglasne vsebine je Vinakoper