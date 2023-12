Pri prazničnem obdarovanju ves čas poslušamo, da sta bolj kot darilo pomembna namen in čas, ki ga namenimo iskanju ali izdelavi primernega darila, a nekateri tudi pri tem pogrnejo na celi črti. Pred dnevi so se spletni uporabniki tako zgrnili na forume in družbena omrežja, da bi z drugimi delili najslabše darilo, ki so ga kdaj prejeli, več kot 2000 Britancev pa je sodelovalo tudi v raziskavi podjetja za javnomnenjske raziskave Opinium, ki je med drugim razkrila, da je kar 24 odstotkov sodelujočih lani prejelo nezaželeno ali neprimerno božično darilo.

Vsak dvajseti bo neposrečeno darilo preprosto vrgel v smeti.

Tako je denimo oče svoji hčerki, ki je alergična na laktozo, podaril mlečno čokolado, neka veganka pa je od prijatelja, ki je po poklicu sicer mesar, dobila celega surovega piščanca. Med darili pod božično smrečico so se ponekod znašle tudi tako nenavadne reči, kot je vreča čebule, nekdo pa je dobil zgolj rolico straniščnega papirja. In ne, darilo ni bilo mišljeno kot šaljivo.

Na tankem ledu so se znašli tudi možje, ki so svojim boljšim polovicam podarili gospodinjske pripomočke in kreme proti gubam. Oboje se kot darilo namreč močno odsvetuje, razen če si dama kaj od naštetega izrecno zaželi.

Raje nič kot nekaj povsem neprimernega. FOTO: Getty Images

In kaj ljudje počno z darili, ki so več kot zgrešena? Vsak tretji ga po rezultatih omenjene raziskave sodeč običajno podari naprej, drugi ga nameravajo vrniti prodajalcu ali prodati na spletu. Vsak dvajseti je medtem tako razočaran, da bo darilo preprosto vrgel v smeti. Če so obdarovanja še pred vami, zato le namenite nekaj časa razmisleku o tem, kaj bližnjemu postaviti pod smrečico, nič je namreč veliko boljše kot koš razočaranja in slabe volje.