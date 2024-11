Decembra ima opera prav poseben čar

Na decembrskem sporedu ljubljanske Opere je poleg božične uspešnice Hrestač še nekaj drugih predstav, ki nas bodo gotovo navdušile. Med njimi je Verdijeva La traviata, ki velja za eno najbolj priljubljenih oper in je sinonim za ognjemet čudovitih melodij, »ki gredo v uho«. Kot pravijo v Operi, spada med tiste operne mojstrovine, ki so nastale v enem zamahu, saj jo je skladatelj Giuseppe Verdi v nepretrganem ustvarjalnem zanosu uglasbil v mesecu in pol. Libreto je napisal pesnik Francesco Maria Piave in je odlična priredba Dame s kamelijami francoskega pisatelja Alexandra Dumasa. Verdi je na oder postavil propadlo pariško kurtizano Violetto, ki jo prevzema čista in nesebična ljubezen. Violetta je arhetip ženske, ki ji meje svobode postavlja le ljubezen. Predstavo, ki traja dve uri in pol in ima en odmor, bodo na odru SNG Opera in balet Ljubljana izvedli 4., 5., 6. in 7. decembra letos.

Življenje pariških boemov

Veliko glasbeno delo, ki pri občinstvu velja za romantično in polno čustev, je opera v štirih dejanjih La Bohème skladatelja Giacoma Puccinija, za mnoge njegovo najboljše delo. Opera, ki jo je navdihnil roman Prizori iz življenja boemov Henryja Murgerja, prikazuje predvsem krutost in revščino umetniškega življenja. Pred gledalci teče zgodba o življenju pariških boemov, polnem upov in sanj, radosti in razočaranj. Na odru ljubljanske Opere bo tokrat v koprodukcijski predstavi z Opéra Grand Avignon in v režiji Frédérica Roelsa doživela že sedemnajsto režijsko različico. Na sporedu je 29. in 30. novembra ter 2. in 3. decembra.

La boheme, Opera Ljubljana FOTO: Darja Štravs Tisu

Kolektivni projekt

Lik Mussete v operi La Bohème upodobi sopranistka Nina Dominko, ki nas je v kratkem intervjuju popeljala po zakulisju nastajanja Puccinijeve operne poslastice. Razložila nam je, da priprave na predstavo običajno potekajo več tednov, lahko tudi mesecev, odvisno od kompleksnosti dela in same produkcije. »Najprej imamo glasbene vaje, na katerih se osredotočimo na vokalno interpretacijo in podrobnosti partiture. Sledijo režijske vaje, na katerih se posvetimo dramskemu vidiku in karakterizaciji likov. Na koncu se vse združi na odru v skupnih vajah z orkestrom, kjer začutimo polno moč predstave. Proces je dolgotrajen, a neverjetno izpolnjujoč, saj se z vsakim dnem bolj poglabljamo v vlogo in glasbo,« pravi sogovornica.

Zanimalo nas je, koliko ljudi je vključeno v izvedbo opere. Operna solistka pojasni, da je opera velik kolektivni projekt, v katerem sodelujejo različni umetniki in strokovnjaki. »Poleg solistov, zbora in orkestra imamo režiserja, koreografe, dirigenta, kostumografe, scenografe, mojstre luči in zvoka ter mnoge druge, ki so odgovorni za tehnično izvedbo. V veliki produkciji gre lahko za več deset, včasih pa tudi več sto ljudi. Vsak posameznik ima ključno vlogo pri ustvarjanju celotne izkušnje.«

Nina Dominik, operna solistka v vlogi Mussete v operi La boheme FOTO: Darja Štravs Tisu

Vsak lik je izziv

»Vživeti se v lik je pravzaprav eden najlepših delov procesa, a je hkrati lahko velik izziv. Lik v operi ni le glas, temveč ima čustva, zgodovino, motive. Ko igram, je pomembno, da najdem stik z njim, razumem njegovo zgodbo in globlje občutke,« pravi Nina Dominko. »Musette je denimo polna življenja, igrivosti, a tudi notranjih občutkov, kar je zanimiva kombinacija izzivov. Ko najdem ta notranji stik z likom, postane vživljanje lažje, a vedno nosi s seboj tudi občutljivost, saj si na odru popolnoma izpostavljen.«

Čar opernega sveta

Nina Dominko pravi, da ima vsaka predstava svoje posebne trenutke. »Enkrat je bilo vreme prav neverjetno usklajeno z dogajanjem na odru – medtem ko je snežilo na sceni, je snežilo tudi zunaj. Med predstavo se s kolegi resnično nasmejimo in ohranjamo sproščenost, a na koncu vedno jokamo, ko Mimi umre. To je čar opernega sveta, ko skupaj izkušamo vso moč in čustva predstave,« sklene Nina Dominko.

Sodobnost opere Kako za opero navdušiti mlade? Operna solistka Nina Dominko pravi, da je to eden večjih izzivov, saj se opere pogosto zdijo oddaljene od sodobnega življenja: »Pomembno je najti način, kako klasično glasbo in zgodbe približati mlademu občinstvu, bodisi z inovativno režijo, modernimi interpretacijami bodisi dodatnimi programi, ki omogočajo vpogled v umetniški proces. Mislim, da ko mladi enkrat izkusijo moč žive glasbe in intenzivnost zgodbe, lahko najdejo v operi veliko več, kot morda pričakujejo. Tudi jaz verjamem, da ima opera še vedno veliko povedati – tudi mlajšim generacijam.«

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Praznično.