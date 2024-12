Čas za izbiro smrečice! Ste za naravno ali umetno?

Kdor božično-novoletno drevesce postavi in okrasi že novembra, najbrž ni v dilemi, ali izbrati naravno ali umetno – prvo seveda ne bi zdržalo do novega leta –, preostali pa so lahko v tem času v dilemi. Odločitev je morda preprosta, a poglejmo pozitivne in negativne plati pravega drevesca in tistega iz umetnega materiala, razlogi so lahko estetski, okoljski in praktični.

Drevesce naj nam pričara čarobnost decembrskega pričakovanja, ki se je veselimo vse leto.

Naravna drevesca imajo poseben čar, vonj sveže smreke ali jelke je za marsikoga sinonim za prihajajoče praznike, vonj po smoli deluje sproščujoče in ustvari prijetno vzdušje.

Umetna so na voljo v različnih barvah, velikostih, načinih izdelave, v videzu zasneženosti, z bleščicami, celo z lučkami. FOTO: Polina Lebed/Getty Images

Prednost je tudi ekološka – so gojena v ta namen ali vzeta iz gozda z namenom redčenja, kar pomeni, da ne uničujemo naravnega okolja, poleg tega so, ko odslužijo namenu, biorazgradljiva in ne onesnažujejo, lahko jih kompostiramo ali zakurimo v peči za centralno kurjavo, veje lahko porabimo na vrtu za zaščito rastlin pred mrazom.

Smrečice v loncu

Ne pozabimo na družinsko tradicijo, vsakoletni sprehod med razstavljenimi drevesci je za marsikoga nepogrešljivi del decembrskih praznikov in ga spominja na otroštvo. Katero vrsto iglavca bomo izbrali, je seveda odvisno od našega okusa, znano pa je, da ima jelka mehkejše iglice in traja dlje, smreka pa prej odvrže iglice – kljub vodi, ki ji jo nalijemo v podstavek.

V majhnem prostoru je odlična rešitev ožja različica. FOTO: Rymasheuskaya Volha/Getty Images

V zadnjih letih so postale dostopne tudi smrečice v loncu, ki jih lahko pozneje posadimo na vrt, obstaja celo možnost izposoje ali posvojitve. Pri umetnih drevescih prevladujeta trajnost in praktičnost – nakup se nam z leti povrne, kakovostno izbiro lahko uporabljamo več kot desetletje, ne potrebuje zalivanja, ni nam treba sesati iglic itd.

Praktičnost je pomembna

Družine z majhnimi otroki in tiste s hišnimi ljubljenčki se pridušajo, da se nikoli več ne bodo vrnile k pravi rastlini. Umetna drevesca so na voljo v različnih barvah, velikostih, načinih izdelave, v videzu zasneženosti, z bleščicami, celo z lučkami, lahko so bolj gosta, ožja, širša … Včasih je na pogled težko ločiti med umetnim in naravnim. Nezanemarljiv dejavnik je praktičnost: iz kleti prinesemo škatlo in drevesce sestavimo, nič nam ni treba rezati debla, si beliti glave s prevozom, iskati stojala itd.

Omislimo si lahko tudi leseno. FOTO: Abracada/Getty Images

Ko se torej odločamo, moramo pomisliti tudi na prostor, ki ga imamo na voljo, majhen je z velikim drevescem videti prenatrpan, odlična rešitev je ožja različica. Če pogledamo ceno, so naravna običajno cenejša, a ga moramo kupiti vsako leto znova, nezanemarljiv ni niti naš slog okraševanja – naravna drevesa prinašajo avtentičnost in rustikalen videz, umetna pa omogočajo sodobnejšega ali bolj ekstravagantnega.

Kdor ni za klasiko, si lahko omisli novodobne različice, ena lepših in domiselnih je denimo lesena. Ne glede na to, kakšno drevesce smo oziroma bomo izbrali, naj nam pričara čarobnost decembrskega pričakovanja, ki se je veselimo vse leto.