Božični kaktus: pet nasvetov za razkošno cvetenje vso zimo

Božični kaktus (lat. Epiphyllum Truncatum) je sobna rastlina, ki najbolje uspeva v toplem prostoru in je ni treba prepogosto zalivati.

Njegovi členasti listi lahko v dolžino zrastejo tudi do pol metra, cvetovi, ki se odprejo na koncu, pa so lahko rdeče, bele ali rožnate barve. V res idealnih pogojih cvetovi nekaterih vrst zrastejo tudi do sedem centimetrov, prav decembrski prazniki so tisti, v katerih ta okrasna lončnica praviloma zacveti.

A da bi se to do konca zadnjega meseca v letu res zgodilo in da bi se cvetovi dolgo obdržali, je treba božičnemu kaktusu zagotoviti prave pogoje.

Nekatere vrste imajo izjemno dolge svetove. FOTO: Abdulkadir Arslan/Gettyimages

Kajti čeprav res sodi med kaktuse, je malce drugačen od svojih puščavskih sorodnikov.

Zmerno zalivanje

Da bi zacvetel, mora biti na hladnem in v temi. Idealni pogoji za oblikovanje popkov tvorijo temperatura 15 stopinj Celzija, deset ur svetlobe in 14 ur teme. Treba je paziti na količino vode.

Priporočljivo je zalivanje enkrat tedensko oziroma ko se zgornja plast zemlje povsem posuši. Najboljša za zalivanje je deževnica, z njo lahko občasno tudi poškropite listke.

Zmerna svetloba

Ko tvori popke, ga prestavite v prostor, kjer naj bi zacvetel. Tako kot na količino vode je treba paziti na svetlobo. Božični kaktus ni ljubitelj neposrednega stika s soncem.

Najbolje uspeva na vzhodni strani doma, kjer zjutraj dobi malo več svetlobe, nato se količina te zmanjša.

Razvaja s cvetovi različnih barv. FOTO: Claranila/Gettyimages

Med cvetenjem ga ne prestavljate

Ko ga postavite na mesto, kjer naj bi zacvetel, ga ne prestavljajte več.

Sodi namreč med rastline, ki so v času cvetenja izjemno občutljive, prestavljanje tedaj je zato lahko zanj pogubno.

Ko začne tvoriti popke in ko zacveti, potrebuje mir, že zaradi najmanjše spremembe mu bodo popki začeli odpadati.

Bodite pozorni na temperaturo

Res je, da ima božični kaktus rad topel zrak, a previsoka temperatura mu ne odgovarja. Idealna zanj znaša od 20 do 23 stopinj Celzija, ne sme biti v neposredni bližini grelnih teles.

Med cvetenjem ga ni dobro prestavljati. FOTO: Claranila/gettyimages

Po potrebi ga presadite

Ko kaktus odcveti, ga lahko presadite v večji lonec. V bistvu bi ga morali presajati vsake dve leti.

Po cvetenju ga lahko tudi razmnožujete z listnimi podtaknjenci. Preprosto zapičite jih v zemljo in jo zmerno zalivajte. Z malo sreče bodo listki tvorili korenine in zrasli v nov kaktus.