1,8 milijona lučk za osmo Božično bajko. Mozirski gaj spet odpira vrata

Mozirski gaj po katastrofalnih avgustovskih poplavah končno spet odpira vrata: prihaja osma Božična bajka Slovenije. V začetku decembra se bo Mozirski gaj znova odel v praznično vzdušje in zasijal v prazničnih lučkah.

Prižgali bodo kar 1,8 milijona lučk in nas prepričali, da čudeži obstajajo. Še posebno v tem času leta, polnem čarobnosti. Božična bajka Slovenije bo letos odprta od 2. decembra 2023 do vključno 7. januarja 2024 vsak dan od 16. do 21. ure.

Posebna barvna zgodba

»Tudi na letošnji Božični bajki Slovenije se boste lahko sprehodili med tematskimi vrtovi in v vsakem kotičku parka začutili praznično vzdušje ter skupaj z nami tudi hvaležnost, da smo vas lahko po avgustovskih katastrofalnih poplavah tako kmalu znova povabili v naš čudoviti park – in to z vašo pomočjo,« je sporočila Maja Horvat, vodja odnosov z javnostmi za Mozirski gaj.

Tudi to zimo bodo park obiskovali dobri možje.

»Pri sanaciji parka ste namreč sodelovali mnogi posamezniki in skupine, ki ste nam pomagali, da lahko znova odpremo vrata in zasijemo v vsej svoji lepoti. Brez vaših pridnih rok in odprtih src nam zagotovo ne bi uspelo, zato iskrena hvala.«

Letos bo posebna barvna zgodba v prav vsakem vrtu, evropski drevored bo denimo zažarel v beli, ki simbolizira mir in harmonijo ter sodelovanje in prijateljstvo, začarano vas pa bodo z roza barvo spremenili v pravi pravcati Barbie svet.

»Seveda bodo tudi to zimo park obiskovali dobri možje, stojnice bodo ponujale atraktivna darila domačih obrtnikov in pridelovalcev, vsekakor vas čaka marsikaj zanimivega, zato tudi letos morate obiskati Božično bajko Slovenije v Mozirskem gaju,« je povabila Horvatova.