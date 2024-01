Poglejte to zimsko pravljico v sredogorju (FOTO)

V dnevnih po obilnem sneženju se Polhograjsko hribovje spremeni v zimsko pravljico. Visokogorje je običajno prenevarno in zato pot v te kraje najde množica obiskovalcev, če pa obdobje lepega vremena pride ob koncu tedna, se zdi, da smo prišli čisto vsi.

Vzpon se začne pri gostilni Legastja. FOTO: Janez Mihovec

Dobrih 800 metrov visok vrh Sveti Jakob sredi zime ponuja eno izmed redkih priložnosti za turno smučanje tudi v sredogorju. V dolini Ločnice se vzpon začne pri gostilni in slaščičarni Legastja. Po končanem vzponu je odlična ideja, da se pred odhodom iz hribovja ustavimo pri njih in kaj dobrega prigriznemo.

Po hribovju vodi kopica cest, pot si lahko izberemo po lastnih željah.

Vzpon na Sveti Jakob je vzpon po kulturni krajini. Vzpenjamo se po kolovozih prek strmih travnikov in prek dvorišč posameznih kmetij. Nad manjšo vzpetino Kosov hrib pot zavije v gozd. Tu si lahko pred dobrim stoletjem srečal tudi lokalnega posebneža »ta jeznega Francka«, ki je poizkušal srečo z delom v Nemčiji, pa mu ni bilo posebej všeč. Širni svet pač ni za vsakogar.

Vrnil se je v domače kraje, si nad dolino Ločnice izdelal zemljanko ter bil strah in trepet okoliških otrok. Pravzaprav čisto nič nevaren posebnež ni kaj dosti maral človeške družbe. V capah, bogato zaraščen in v družbi sekire, od katere se ni nikdar ločil, se je mulcev, ki so ga prišli dražit, poskušal znebiti z gromoglasnim kričanjem. Obstaja le ena njegova fotografija, saj niti fotografov ni maral. A našel se je eden, ki ga je ukanil. Francek je bil namreč sladkosned in v dar so mu prinesli medu, kozarec pa ga je toliko zamotil, da je nastala pričujoča fotografija.

Lokalni posebnež, ki so mu rekli ta jezni Francek. FOTO: Janez Mihovec

Dandanes ni možnosti, da bi ga srečali, srečamo pa številne obiskovalce, ki pridejo na razgledni vrh. Iz doline Ločnice po uri hoda. Po hribovju vodi kopica cest in pot si lahko izberemo po lastnih željah. To je lahko skorajda celodnevni pohod, lahko pa tudi petnajst minut sprehoda iz bližnje vasi Topol.

Nad manjšo vzpetino Kosov hrib pot zavije v gozd. FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu nas pozdravita srednjeveška cerkvica in prelep razgled po Polhograjcih, Ljubljanski kotlini in Ljubljani. Na Jakobu se za vsakogar kaj najde: za pohodnike vzpon, za ljubitelje hrane postrežba v bližnjih gostilnah, za turne smučarje pa spust na izhodišče.