Za še resničnejše spomine

Široke avenije in monumentalna pročelja v Bukarešti obujajo spomin na čas, ko so prestolnici Romunije rekli Pariz vzhoda. Njeno arhitekturno podobo je pozneje sicer precej zaznamovala ideologija diktatorja Ceausesca, a to sofisticirano mesto nasprotij še kako privablja na ogled s svojo bogato kulturno dediščino. Tudi vse več podjetij prireja svoje globalne dogodke prav v Bukarešti.