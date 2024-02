V Sloveniji posebni turistični produkt: Salaš na robu gozdička

Ker je vedno več ljudi, ki si želijo pobega iz vrveža in stresnega vsakdana in ki iščejo drugačne, mirnejše oblike življenja, so v Prekmurju uredili svojstven apartma. Gostom ne ponujajo samo namestitve, temveč nekaj, česar ni mogoče najti nikjer: doživetje salaškega, tesno z naravo, luninimi menami in z biodinamiko povezanega življenja.

Idila v objemu narave. FOTO: Vlado Sofronievski

Pravijo, da so ravno prav odmaknjeni od ponorelega sveta. FOTO: Vlado Sofronievski

»Če ste vsaj malo romantična, pustolovska, umetniška, adrenalinska, zasanjana, melanholična, igriva ali radovedna duša, ste pri nas na pravem mestu. Nimamo sosedov niti ulične razsvetljave, pravzaprav nimamo niti asfaltirane poti, imamo pa nekaj, o čemer lahko večina le sanja, in nekaj, kar nas dela samozavestne, samozadostne in pogumne: ravno pravšnjo odmaknjenost od ponorelega sveta, sonce, luno in zvezde na dlani ter lastno vodno zajetje in lastni, od vsega ostalega neodvisni ogrevalno-kuhalni sistem. Pri nas lahko lepo živimo tudi brez elektrike. Ob prasketajočem živem ognju si grejemo še dušo, ne samo telo. Hrana, pripravljena na ognju štedilnika na drva, je naše zdravilo. Pri nas vam ne bomo stregli – pri nas vas bomo, če boste seveda želeli, dihati življenje učili in z vami to, kar imamo in smo, delili. Zelo verjetno boste pri nas nove dimenzije odkrili. Če se želite dotakniti preteklosti, uživati v sedanjosti in sanjati o lepši prihodnosti, ste več kot dobrodošli v naš svet salaški. Priti do nas pomeni potovati skozi čas,« pove Sandra Habjanič Kasaš, ki je z možem Mihaelom, sinom Vasilijem ter svojimi in moževimi starši ustvarila nekaj posebnega.

Csárdás Salaš, edini salaš pri nas, stoji na čudoviti naravni lokaciji, ob gozdičku, jezercu, nedaleč od Črnega loga v Radmožancih. Salaši so sicer odmaknjena, ljudem in živalim namenjena osamljena domovanja ravninskega panonskega sveta in so sinonim umirjenega, odmaknjenega življenja. Pogosto so zrasli na zapuščenih ozemljih, ki so se sčasoma spremenila v rodovitno in bogato zemljo. »Da bi naš način življenja okusili in spoznali tudi tisti, ki jih nenehno preganjajo budilke, telefoni, smo del našega salaškega doma spremenili v apartma. Na Salašu živimo družina Habjanič-Kasaš, ekološko naravnani biodinamiki,« še pove Sandra.

Sandra Habjanič Kasaš je z možem Mihaelom, sinom Vasilijem ter svojimi in moževimi starši ustvarila nekaj posebnega. FOTO: Vlado Sofronievski

Tudi tak pogled vas pričaka. FOTO: Vlado Sofronievski

Gostom namenjena velika kmečka soba se ponaša z dvema kuhinjama: v eni si lahko hrano pripravljate na sodoben način na najmodernejših aparatih, v drugi pa tako, kot so to počele naše babice, na ognju v zidanem štedilniku in v lončeni peči. Ljubezen do detajlov, tradicije in izvirnosti je vidna na vsakem koraku. Plastiko in sintetiko je tam težko najti, prevladujejo keramika, les, glina, lan, bombaž.