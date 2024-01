Trije čudoviti zimski izleti

Čeprav so zimski dnevi kratki, nudiji veliko priložnosti za krajše in daljše izlete v kotičke naše deželice, ki si pozimi nadenejo prav posebno podobo.

Ljubno ob Savinji

Na robu alpskega predgorja leži Ljubno ob Savinji. Avgusta lani so ga sicer hudo prizadele poplave, a ne glede na to vabi ljubitelje kulturnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti ter športnih dogodkov.

Nekdaj začetna postaja splavarjenja lesa po Savinji obiskovalce s to dejavnostjo seznanja z interaktivno flosarsko zbirko, na ogled je pre­užitkarska hiša, ki prikazuje odnose med generacijami v kmečkem okolju.

Če se napoveste, si lahko v Radmirjah ogledate radmirsko zakladnico z zbirko, v kateri je med drugim dragocen mašni plašč, ki ga je iz svoje poročne obleke izvezla cesarica Marija Terezija, aktivnejši se lahko povzpnete na Smrekovec, edino ugaslo vulkansko pogorje v Sloveniji, od koder se odpre razgled na Savinjsko in Šaleško dolino.

Od 27. do 28. januarja 2024 bo v Ljubnem potekal skakalni spektakel. FOTO: Jože Suhadolnik

Nedvomno pa dandanes Ljubno diha s smučarskimi skoki. Vsako leto namreč na skakalnici poteka tekma za svetovni pokal za ženske v tej disciplini. Vzdušje na prizorišču je prav posebno, pripravijo ga gledalci. V podporo odličnim skakalkam na čudoviti lokaciji pod Rajhovko velja vabilo tudi to sezono – skakalni spektakel bo 27. in 28. januarja 2024.

Kope

Kope so najvišji del Pohorja, od koder seže pogled vse do Koroške in celotnega masiva Pohorja in Maribora. V prijetnem in mirnem okolju je obilo možnosti za preživljanje prostega časa.

Za ljubitelje smučanja in des­kanja na snegu je nedvomno najbolj mamljivo smučišče, primerno za bolj ali manj izkušene, vendar Kope omogočajo tudi veliko drugih oblik zabave v zasneženi naravi. Ena od njih je krpljanje, zelo priljub­ljena dejavnost med ljubitelji gora.

S posebnimi krpljami na nogah, ki so namenjene hoji po snegu, je veliko lažje kot zgolj v čevljih hoditi po belih planjavah in raziskovati okolico. Samostojno, v družbi ali v spremstvu izkušenih vodnikov, ki popeljejo na izlet po različnih bolj ali manj zahtevnih poteh.

Na Kopah poskrbijo tudi za lačne in utrujene. FOTO: Kotnik Mateja

In ker vragolije na snegu utrudijo, se po njih prileže počitek v restavraciji Grmovškov dom, kjer pri­pravljajo najrazličnejše je­di, iz kuhinje pa največkrat zadišijo tradicionalne pohorske dobrote in sladice po receptih babic.

Pivška presihajoča jezera

Če imate radi zimski mraz, ne pa tudi snega, obiščite Piv­ška presihajoča jezera. Res niso tako znana, kot je Cerkniško jezero, vendar so nedvomno vredna ogleda in tudi pozimi čarobno zapeljiva.

Ko se podzemlje pod njimi napolni z vodo, se pod južnim pobočjem javorniških gozdov prikaže 17 presihajočih jezer, kar je nedvomno svojevrstna zanimivost, saj jih ni nikjer toliko na tako majhnem območju.

Najnižje ležeče, Petelinjsko, vodo ohrani najdlje in je drugo največje med njimi. Čudovita narava, možnost neskončnega pohajkovanja, pogled na okoliške hribe ali vzpon k cerkvici Svete trojice vabijo tudi v zimskem času, ko čez obširne travnike večkrat zaveje burja, a prav ta pričara posebno doživetje.

Če imate radi zimo, ne pa tudi snega, obiščite eno največjih znamenitosti našega Krasa. FOTO: Shutterstock

Za podrobnejše spoznavan­je jezer tamkajšnji turistični delavci in skrbniki parka vabijo od 3. februarja 2024 v prenovljen Ekomuzej, v katerem so prikazane naravne in kulturne znamenitosti tega dela porečja Pivke in življenje domačinov v krajih, kjer je enkrat vode preveč, drugič pa je primanjkuje.