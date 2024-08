Predlog za izlet: Stoletja nepremagljiva ovira (FOTO)

Današnji izlet nas popelje na slovensko Koroško, natančneje v Železno Kaplo, dobrih deset kilometrov pod prelazom Jezersko sedlo. Kraj ob potoku Bela je bil stoletja slovenski, v zadnjih desetletjih pa se slovenščina počasi izgublja. Železna Kapla je bila rudarsko središče; v okolici so kopali železovo rudo, še med obema vojnama je v kraju deloval manjši premogovnik. V naselju so bile fužine. Kraj je bil tudi prometno središče, saj leži ob pomembni prometnici prek Karavank na Gorenjsko. Dosti razlogov torej, da je bilo pomembno in bogato naselje.

To so vedeli tudi Turki, ki so leta 1473 Železno Kaplo pošteno oplenili, povrhu pa še celotno Obirsko, pokrajino, ki se razprostira v njenem zaledju. V strahu pred ponovnim plenjenjem so prebivalci tik pod naseljem, kjer je danes plezališče, zgradili dolinsko zaporo, ki se imenuje Turške šance. Na tem kraju se dolina zoži, prostora je le za potok in cesto, vrezano v skalovje. Zapora je v obliki zidu, ojačanega s stolpi preko skoraj prepadnega pobočja. Najprej se sprehodimo do vrhnje trdnjave po levi strani potoka. Markirana pot nas popelje nekoliko naokoli do stolpa z zastavo. Na poti srečujemo plezalce, ki se vračajo s preplezane ferate. Zapora je bila ob svojem koncu ojačana z mogočnim stolpom, s katerega je lep razgled po dolini. Še lepše je ohranjena na nasprotni strani doline. S parkirišča se po mostu sprehodimo na drugo stran in se po strmem pobočju dvigamo ob zapori, sestavljeni iz dolgega zidu in več napol razrušenih stolpov.

Turške šance so svoje delo skozi stoletja odlično opravile. Po 1473. turških vpadov ni bilo več. Da bi bila obramba pred Turki bolj učinkovita, so imeli prebivalci nekoliko višje zajezene pritoke Bele. V primeru turškega vpada so jezove lahko podrli in voda je v orjaškem valu odplaknila morebitne napadalce. Turki so se tega še kako zavedali. Tudi če bi zaporo predrli, s tem ne bi kaj dosti pridobili. Na njenem zidovju so bili še vedno branilci. Vse Obirsko pa je ena sama velika kotlina, obdana s skoraj neprehodnimi gorami. Turki bi se po spletu okoliščin v tem kotlu prav hitro lahko znašli obkoljeni tudi sami in posledično bi se vloge zlahka zamenjale. Turške šance so stoletja pomenile nepremagljivo oviro. Ko je nevarnost minila, pa so bile prepuščene pozabi, a se še danes vidijo njihovi mogočni ostanki.

