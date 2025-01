Legenda o Jermanovih vratih in zimski vzpon na Kamniško sedlo

Stara legenda pravi, da je pred stoletji na Kranjsko prodrl iz Bosne strašni Abdala skupaj z mogočno turško vojsko. Opustošil je celo deželo in v nadaljevanju vse to nameraval storiti tudi s Koroško, kjer mu je bilo mesto Celovec poglavitni cilj. Krščanska vojska, kolikor je je še ostalo, je ostala na Kranjskem, Koroška pa je bila brez obrambe, ko je Abdala ob Dravi navzgor prodiral proti mestu.

Od koče se splača vzpeti še za kakšnih sto višinskih metrov na vrh prelaza.

Pa se je našel kmet po imenu Jerman in kristjane popeljal čez prelaz in prepade v dolino Savinje ter naprej čez Pavličevo sedlo naravnost v Celovec. Ravno še pravočasno, da je združena krščanska vojska v bitki Turke pošteno namahala. Kmetu v čast se je prelaz med Brano in Planjavo nekdaj imenoval Jermanova vrata, danes pa se precej pogosteje uporablja ime Kamniško sedlo.

Mimo spodnje postaje žičnice

Zapeljimo se do Koče pri izviru Kamniške Bistrice. Že takoj na začetku moramo pošteno gristi kolena. Povzpnemo se mimo spodnje postaje tovorne žičnice, nato se strmina nekoliko položi. Po pobočju se zlagoma vzpenjamo vse do točke, kjer se na desno odcepi pot v Repov kot in na Kamniškega dedca.

Jermanova vrata oziroma Kamniško sedlo

Mi pa zavijemo strmo v klanec in ta nas popelje na širno uravnavo pod sedlom. Tu na nas pričaka manjša hiša po imenu Pastirci. Leži na višini 1400 metrov in od tu nas čaka še kar nekaj vzpona. Po nekdanji planini se vzpnemo po sorazmerni ravnini, nato pa se pot spet strmo vzpne.

Ojstrica

Odprta tudi pozimi

Grizemo kolena in po treh urah in pol smo pri planinski koči na višini 1865 metrov. Kočo je mogoče oskrbovati s tovorno žičnico in je odprta tudi ob koncih tedna v zimskem času. Od nje se splača vzpeti še za kakšnih sto višinskih metrov na vrh prelaza. Z njega se odpre prelep pogled na Logarsko dolino globoko spodaj in Brano in Planjavo na vsaki strani prelaza.

Proti jugu se vidi vse do Snežnika v daljavi na Notranjskem.

Tja v zimskem času ni pametno zahajati. Do tega trenutka sorazmerno enostaven vzpon se prav hitro na severnih in izpostavljenih pobočjih prelevi v alpinistični podvig.

Morda je lepše posedeti na klopcah pred planinskim domom. Kamniško sedlo je obrnjeno naravnost proti jugu in je pretežni del zimskega dne obsijano s soncem. Proti jugu se vidi vse do Snežnika na Notranjskem.

Ob lepem zimskem dnevu se povzpnimo na to zanimivo sedlo. Precej se je treba potruditi, najverjetneje ne bomo sami. Posedimo ob planinskem domu in uživajmo v razgledih lepega zimskega dne.