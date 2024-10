Jezero Hévíz: osupljivo naravno termalno kopališče (čisto blizu Slovenije)

Gre za madžarsko jezero Hévíz, ki leži na zahodnem koncu Blatnega jezera, od slovenske severovzhodne meje pa je oddaljeno komaj sto kilometrov. Obiščete ga lahko tudi samo v enem dnevu, vendar se v bližini Balatona splača ostati malo dlje, saj ponuja kar nekaj zanimivosti.

Letovišče, kjer sta se kopala nadvojvoda in slon

Začnimo s termalnim jezerom Hévíz, ki je edinstven naravni pojav svetovnega pomena. Večje naravno termalno jezero imajo namreč samo še na Novi Zelandiji (Frying Pan Lake), vendar je tisto prevroče in se v njem ni mogoče kopati.

V Hévízu, ki v madžarščini dobesedno pomeni »tekoči topli vrelec«, pa je kopanje povsem varno in tudi izredno zdravilno. Jezero je vulkanskega nastanka in je biološko aktivno, saj v njem poleg številnih dobrih bakterij živijo tudi rastline (lokvanji) in živali (posebna vrsta divjega krapa).

Razprostira se na kar 46.350 kvadratnih metrih, v globino pa na najnižji točki sega 38 metrov. Od tam iz zemlje izhaja tudi vroča voda, ki jezero poleti segreva na 36, pozimi pa na 24 stopinj Celzija, kar pomeni, da se lahko tudi v najhladnejših mesecih prijetno kopate ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.