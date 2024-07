Ideja za izlet: Iskanje zakladov v ruševinah srednjeveškega gradu (FOTO)

Eden tistih, ki ni imel posebne sreče, je Šumberk, ki leži na grebenu 540 metrov visokega hriba ob lokalni cesti iz Žužemberka proti Zagorici. Od njega so ostale razvaline in grajska kapela tik pod njimi.

Pod gradom leži istoimenska vasica, izhodišče za naš izlet. Dvajset minut vzpona po nekdanjem grajskem dostopu potrebujemo, da se pred nami odpre pogled na slikovite razvaline.

Grad je bil v zgodovinskih listinah prvič omenjen v 12. stoletju. Prvi lastniki so bili vitezi Šumberški. Po njihovem izumrtju so ga prevzeli goriški grofi, nato Turjačani, in prav v času njihovega lastništva je stavba doživela najlepše čase. Grad so obnovili in precej razširili.

Šumberška veja Turjačanov je dala znamenitega vojskovodjo Andreja Turjaškega. Prav tistega, ki se je v 16. stoletju desetletja bil s Turki in je bil eden najbolj zaslužnih, da so cesarske čete leta 1593 v bitki pri Sisku porazile turško vojsko. Po prenehanju turške nevarnosti je grad na skoraj nedostopnem grebenu sredi širnih dolenjskih gozdov izgubil svojo funkcijo. Dokončno je razpadel v 18. stoletju in od njega so ostale slikovite ruševine.

Pod gradom leži vasica Šumberk, izhodišče za naš izlet.

Tik pod njimi še danes stoji slikovita grajska kapelica svete Katarine. Nad kapelo, ki ima podobo manjše cerkve, stopimo skozi grajsko obzidje na dvorišče. Ohranila sta se obodno obzidje nad strmimi pobočji in osrednji grajski stolp, ki še danes sega kaki dve nadstropji v višino.

Obisk razvalin gradu Šumberk nas popelje v skrite kotičke Dolenjske.

Vsaj dve legendi

O gradu in njegovih razvalinah sta znani vsaj dve legendi. Prva govori, da naj bi grad Šumberk in bližnji grad Kozjak, ki je menda nastal v istem času, sezidala brata velikana. Potrebno orodje sta si podajala kar po zraku. Kadar pa sta bila žejna, sta se sklonila in pila vodo iz Temenice.

Kapela ima podobo manjše cerkve.

Druga legenda je še bolj zanimiva. Pod ruševinami naj bi bila globoka klet, v kateri so tri kadi, polne zlata in srebra. Zlati zaklad varuje črn pes, ki mu iz gobca šviga plamen, okoli srednje kadi pa se ovija velikanska bela kača s svetlo krono in velikim diamantom na glavi. Kača je zakleta kraljična, ki čaka na pogumnega mladeniča, da jo reši. Ta mladenič bo rojen na kresni večer ob polnoči in bo kačo ogovoril v božjem imenu. Prekletstvo bo prekinjeno in odčarana prelepa kraljična bo postala mladeničeva žena. Legenda pravi, da bo zibelka rešitelja zgrajena iz lesa smreke, ki raste med grajskimi razvalinami. Ta še vedno ni zrasla, grad ostaja porušen, kraljična pa ujeta v kačje telo še kar čaka rešitelja.