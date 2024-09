Ideje za najlepše jesenske izlete in potovanja

Čeprav smo komaj začeli s šolskim letom in marsikatere družine še lovijo in usklajujejo dnevno rutino, bodo prve počitnice vsak čas tu.

Tisti, ki imate radi vse načrtovano vnaprej, ste zagotovo že rezervirali letalske vozovnice in napolnili urnik z zabavnimi dejavnostmi, za tiste, ki pa boste ideje, kaj početi, iskali zadnji hip, pa smo pripravili nabor izletov in potovanj, po katerih si boste zapomnili letošnjo jesen.

In naj vam še namignemo, da je za proste dni fino vsaj malo načrtovanja, saj sicer prazniki lahko minejo prehitro, ne da bi sploh vedeli, kako smo jih izkoristili.

Izkoristimo majhnost Slovenije in se naužijmo gora in morja

Po hitrem začetnem tempu novega šolskega leta bo zagotovo prijalo nekaj umirjenih dni in zato so enodnevni izleti po Sloveniji še kako dobra ideja.

Največ miru, prostranih pogledov morja in svežega morskega zraka se boste naužili v obmorskem mestecu med Izolo in Piranom, v Strunjanu. Tu ni obilne ponudbe restavracij in lokalov, zato je tudi obiskovalcev od jeseni do pomladi manj. Gre za kraj, ki leži v Strunjanskem zalivu, sprehod nad Mesečevim zalivom pa je še posebej sproščujoč. Več idej za ta enodnevni izlet ob morju boste dobili tukaj.

Jesenske počitnice lahko posvetimo tudi odkrivanju vseh gradov, ki jih imamo v Sloveniji. Tukaj najdete najlepše in najbolj zanimive gradove v Ljubljani in okolici.

Če pa bi raje odkrivali neposeljene vasi, tudi teh ne manjka pri nas. V Sloveniji je takih vasi namreč kar 54, tukaj pa vam predstavljamo Slapnik, Ščurkovo, Dolenje Nekovo, Peraje, Jelenov Žleb in Stelnik.

Tudi Prekmurje je jeseni čudovito. Murska Sobota se ponaša z renesančnim gradom in velikim parkom, v njeni okolici pa je še posebej atraktivno Soboško jezero. Mnogi mu rečejo kar drugo slovensko morje. Nasvete, kako si organizirati izlet v Prekmurje si lahko preberete tukaj.

Če bo vreme dopuščalo, bodo ljubitelji hribov in gora kakšen dan med prazniki zagotovo radi izkoristili aktivno. Na Gorenjskem je med pohodniki še posebej priljubljen Sveti Peter nad Begunjami, ki se bohoti na 839 metrih nadmorske višine in ga je možno obiskati v vseh letnih časih. Do vrha poteka nezahtevna pot, ki je primerna tudi za mlajše otroke in jo lahko prehodimo že v dobre pol ure. Več o tem, kaj vse lahko doživimo na tem izletu, najdete tukaj.

Zakaj je Španija idealna destinacija za jesenske počitnice?

Razlogov, s katerimi bi iskali potrditev, zakaj bi se odpravili v Španijo, ne bo treba dolgo iskati. Ker je morje še vedno dovolj toplo, da se lahko kopamo. Ker je prav tako ozračje še vedno oziroma ravno zdaj prijetnih temperatur.

Ker Španci res vedo, kako uživati v hrani in jo pripravljajo z veliko ljubezni, zato nikjer ne boste jedli slabo. Ker so Španci izredno gostoljubni in prijetni. In ker, če boste potovali z otroki, se bodo tudi ti v Španiji dobro počutili.

Za jesenske počitnice so dobra izbira Kanarski otoki. Pravzaprav so Kanarski otoki skozi vse leto primerni za obisk, saj veljajo za območje večne pomladi. Odločiti se bo le treba, na kateri otok bi se odpravili. Otok Tenerife, ki je največji od sedmih velikih Kanarskih otokov, ponuja tako pestro naravo, da lahko prav vsak dan doživimo kaj drugega, od vulkanov, puščave do gozda. Prav na Tenerifu je tudi veliko dogajanja za otroke.

Tisti, ki bi ujeli najboljši val in počitnice preživeli aktivno, bodo verjetno izbrali Fuerteventuro (kar mimogrede pomeni močan veter). Otok slovi po kilometrskih plažah, na katerih bodo uživali deskarji in kajtarji. Za nekoga, ki se bo raje držal stran od vode in med športi prej izbere pohodništvo in kolesarjenje, je prava izbira Gran Canaria, kjer pa seveda prav tako ne manjka čudovitih plaž. Če se boste odpravili na Gran Canario, ne smete spustiti peščenih sipin Mas Palomas.

Vedno bolj priljubljen pa postaja tudi Lanzarote, ki je sicer še vedno najmanj obiskan med omenjenimi. Tukaj na svoj račun pridejo ljubitelji vulkanske pokrajine, na otoku se boste naužili črno bele barve. Črno vulkansko pokrajino so namreč prebivalci dopolnili s čudovitimi belimi hiškami. Na otoku je bil namreč močno aktiven slikar, kipar, arhitekt in ekološki aktivist César Manrique, katerega pečat je na otoku še kako prisoten.

Tudi celinska Španija ponuja ogromno. Za družine je izjemno prijetna Valencia, ki je ravno prav velika, da občutimo živahnost, raznolikost in pestrost ter dovolj majhna, da je zlahka obvladljiva in se španskega obmorskega mesta naužijemo tudi, če jo obiščemo zgolj za podaljšan konec tedna. Več o tem, kaj si v Valencii ogledati, kje jesti in kje nakupovati, najdete tukaj.

Odlično kombinacijo morskega letovišča in mesta s tisočletno zgodovino ponuja Malaga. Velika je približno za dve Ljubljani in leži ob izlivu reke Guadalmedine. V mestu boste našli ogromno eksotičnih parkov, zagotovo pa ne boste spustili hiše, v kateri je Pablo Picasso preživel mladost. V njej je urejeno študijsko središče z literaturo, povezano s slavnim umetnikom. Več o Malagi si lahko preberete tukaj.

V Italijo po kulturo, na pizzo, pašto in dober kozarec vina

Dolce vito lahko začutimo že kmalu za mejo, v Trstu. Čudovite počitnice obljublja Toskana, ki jo Slovenci že dobro poznamo. Manj poznana pa je Vicenza, mesto, ki ga je polepšal eden najbolj slavnih arhitektov na svetu, in ki s svojimi znamenitostmi očara tako kot Benetke, a k sreči brez turistične gneče. Kaj je ustvaril renesančni mojster Andrea Palladio, izveste tukaj.

Na severnem delu Italije nikakor ne smemo pozabiti Verone. Verona se zaradi svoje bogate arhitekture in številnih zgodovinskih stavb, ki so se na tem območju ohranile do danes (opazimo lahko tudi številne antične spomenike), od leta 2000 dalje uvršča na Unescov seznam svetovne dediščine. V Verono radi zahajajo tako zaljubljenci, ki se navdušujejo nad Shakespearovo dramo o Romeu in Juliji, kot tudi ljubitelji umetnosti in gurmani, saj je mesto znano po odlični italijanski kulinariki. Kaj si moramo ogledati v Veroni, smo razkrili tukaj.

Na južnem delu Italije pa vedno več priljubljenosti pridobiva Apulija, ki je ena od dvajsetih dežel, ki sestavljajo Italijo in leži prav na peti italijanskega škornja. Na tem predelu lahko med počitnicami obiščemo najmanj 4 kraje, ki so zelo priljubljeni tudi med Slovenci. Tri v Apuliji in enega tik čez deželno mejo – v Bazilikati. Več o tej poti, smo zapisali tukaj.