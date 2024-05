Ideja za izlet: v legendo ovit kostelski slap (FOTO)

Legenda pravi, da je v davnih časih v bližini vasi Vas na Kostelskem deklica Nežica orala s parom volov. Nenadoma se je pod njimi odprla zemlja in pogoltnila Nežico, plug in vola. Nad njimi se je zemlja spet zaprla in vse je, kot je bilo prej. Nekaj dni pozneje je bližnji potok izbruhal v plug ovite dekličine lase. Naj bo tragična legenda resnična ali ne, potok in slap na njem sta dobila dekličino ime.

Slapa pravzaprav ne moremo zgrešiti. Po glavni prometnici med Kočevjem in Reko se peljemo proti Kolpi. Vsa pokrajina je en sam nepregleden gozd, ki ga prekinjajo le posamične in redko poseljene vasi. Pri vasi Vas cesta vodi navzdol po strmem pobočju in nenadoma se na desni pokaže slap.

Nad slapom ob potoku

Parkiramo nekaj deset metrov proč na bližnjem parkirišču in se sprehodimo do njega. Čez dolomitno stopnjo petnajst metrov v globino pada precej vodnat potok. V teh krajih je površinska voda prava redkost. Smo namreč v kraškem svetu, ko padavinska voda še prerada odteče v podzemlje. Iz vode potoka se izloča lehnjak in se nabira na slapu. Na lehnjaku v ugodnih razmerah bogato raste mah.

Oba dajeta slapu neverjetno lepo kombinacijo bele in zelene barve. Nad slapom ob potoku vodi planinska pešpot, ki nas popelje po širnih kostelskih gozdovih, imenovanih po gradu v bližini, ki je bil branik pred Turki, ki so na svojih pohodih ogrožali okoliško prebivalstvo.