Glasujte za slovenski avto leta

Tudi letos novinarji različnih medijev izbiramo avto leta, tekmovanje za slovenski avto letos poteka že 33. Tako kot lani smo med modeli, ki smo jih zbrali na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem, tokrat jih je bilo 23, izbrali pet finalistov. To so citroën C3, dacia duster, peugeot 3008, renault symbioz in škoda superb.

Seveda ohranjamo tudi glasovanje bralcev, poslušalcev in gledalcev: vi glasujete med naštetimi petimi finalisti in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku po uveljavljenem pravilu; šest točk za prvo mesto, štiri za drugo, tri za tretje, dve za četrto in eno za peto mesto. Na enak način bomo sredi januarja glasovali v uredništvih sodelujočih medijev. Avtomobil, ki bo zbral največ točk, bo postal slovenski avto leta 2025.

Med 23 novimi modeli smo novinarji na Vranskem izbrali pet finalistov. FOTO: Uroš Modlic

Pri spletnih glasovnicah je omejitev glasovanja na enkrat na teden z istega naslova elektronske pošte. Če želite, glasovnico lahko izrežete iz naše tiskane izdaje in pošljete po pošti.

Vsi, ki boste s svojim glasom za slovenski avto leta sodelovali v glasovanju, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad. Žrebanje bo potekalo v okviru finalne prireditve, ki bo potekala sredi januarja. Zmagovalec bo nasledil letošnjega prvaka renaulta australa.

nagrada: Dobroimetje za nakup goriva v vrednosti 1500 evrov. nagrada: Komplet vrhunskih celoletnih pnevmatik. nagrada: Družinski vikend paket na Kopah.

Za sodelovanje v žrebu morate pravilno odgovoriti na vprašanje, ali izbor za SAL letos poteka 23-ič ali 33-ič? Ne veste odgovora? Namig: prvič smo imenovali avto leta takrat, ko je naša domovina postala samostojna država.