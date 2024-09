9 najlepših potovanj z vlakom po Evropi (tudi Slovenija je na seznamu)

Potovanja niso bila še nikoli tako dostopna kot danes, a vedno več ljudi se zaveda, da so hkrati tudi velik onesnaževalec našega planeta. Poceni letalske vozovnice so mamljive, vendar terjajo visok ogljični davek. Vedno več popotnikov se zato raje odloča za potovanja z vlakom, ki pa niso samo bolj prijazna do okolja, ampak nudijo tudi počasnejšo in mirnejšo potovalno izkušnjo, ki vam mimogrede ponudi še obilo čudovitih razgledov. Če seveda izberete pravo železnico.

Lani smo vam razkrili 10 najlepših panoramskih železnic na svetu, med katerimi je bilo nekaj tudi evropskih (najdete jih TUKAJ), vendar pa to še zdaleč niso vse obiska vredne poti z vlakom, ki jih premore Evropa. Skoraj vsaka država našega kontinenta se lahko pohvali z vsaj eno, tudi Slovenija. TUKAJ vam razkrivamo še devet evropskih železniških linij, po katerih bi se morali zapeljati vsaj enkrat v življenju.