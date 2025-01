Zvezde razkrivajo! Strast, iskrenost in preizkušnje – to vam prinaša ljubezenska usoda

Se sprašujete, kaj vas čaka na ljubezenskem področju? Zvezde razkrivajo, komu bo romantična energija prinesla globljo povezanost, kdo bo moral prisluhniti svojemu notranjemu glasu, in kdo se bo znašel pred pomembnimi izzivi v odnosih.

Nekateri boste spoznali, da je ljubezen več kot le čustva – zahteva zaupanje, kompromis in iskrenost. Preverite, kaj vam napovedujejo planetarne sile in kako lahko izkoristite njihovo energijo za ljubezenske premike v pravo smer!

OVEN (21. mar.–20. apr.)

Vedno ste polni zamisli, a zdaj je čas, da katero tudi uresničite. Dnevi bodo plodni in razgibani, sami veste, da vaša pozornost pri delu ne sme popustiti. A ne zanemarjajte partnerja, če želite, da vam uspeh ob koncu dneva kaj pomeni. Naj bo tudi ljubezen nagrada za trud.

BIK (21. apr.–21. maj)

Zdaj ste že navajeni, da se vsi okoli vas pritožujejo, da živite samo še za delo, a energija in pozornost, ki ju enkrat za spremembo vlagate vase, vas razveseljujeta. Vedno so drugi na prvem mestu, zdaj je čas, da ga zasedete vi in da si naberete moči za nove izzive. S partnerjem bosta našla skupni jezik.

DVOJČKA (22. maj–21. jun.)

Vsak dan srečate sto novih preprek na poti do sreče, a imate trdo kožo in vaš neverjetni optimizem vam pomaga tudi prek najhujšega. Znate stisniti zobe in previhariti viharje, življenje se počasi umirja in dobiva prijaznejši obraz. Večkrat boste razpoloženi za igro, za intimo ali za preprosto druženje v dvoje.

RAK (22. jun.–22. jul.)

Z veliko skrbnosti se boste posvečali najbližjim in vanje vlagali veliko energije, a vaših potreb ne bo nihče drug obravnaval prednostno, če tega ne boste storili sami. Ko boste spoznali, da ste lahko ravno tako uglajeni kot predrzni, za vaša pogumna ljubezenska dejanja ne bo ovir.

LEV (23. jul.–22. avg.)

Če hočete ali ne, morali se boste spopasti s svojimi načeli, ker vas bo v to prisilila okolica, in za vas ni hujše bitke, kot da izdate svoja prepričanja. Najprej bo v vas vse vrelo, šele čez čas se boste lahko mirno pogovorili in določili nova pravila igre, ki bodo veljala tako za vas kot za partnerja.

DEVICA (23. avg–22. sep.)

Trdnost, ki jo čutite v odnosu, bo dobila še konkretnejšo obliko. Partner vas bo razvajal na vseh področjih in vam dajal vedeti, da ni stvari, ki je ne bi storil za vas, zato bo vajina zveza cvetela. Res pa je, da vas bo delo zahtevalo zase, zato za vse užitke ne boste imeli časa.

TEHTNICA (23. sep.–22. okt.)

Čeprav ste popolnoma predani partnerju, pa si ne morete kaj, da ne bi sanjarili o marsičem. Sami sebi boste delali skomine, a tudi ti viharji se bodo začeli umirjati in nadomestilo jih bo drugačno vzdušje. Začeli boste spet uživati v tem, kar imate, ter v partnerju začutili prijatelja.

ŠKORPIJON (23. okt.–21. nov.)

Obstaja velika verjetnost, da se boste s partnerjem zapletli tudi poslovno ali mu vsaj pomagali pri sprejemanju pomembnih odločitev, pa tudi on bo imel veliko vpliva na vaše delo. Sledil bo uspeh, ki bo prinesel veliko strasti in erotičnega naboja.

STRELEC (22. nov.–21. dec.)

Vaše velike ideje nenehno naletavajo na ovire, ki se jim je treba prilagoditi, zato imate včasih občutek, da vam strižejo peruti. Verjemite vase, v svojo vrednost in odnose, ki so vam blizu. Partner je v teh trenutkih lahko luč na koncu tunela, od strasti, ki jo nosi s sabo, pa nikar ne bežite.

KOZOROG (22. dec.–19. jan.)

Čeprav se boste s partnerjem lepo razumeli, pa si boste želeli povezanosti na globlji ravni. Res je, da nikoli ne morete imeti preveč lepih stvari, ampak pod površjem potrebujete dušo dvojčico, ki vas v vsem podpira, tudi ko se ne strinja z vami.

VODNAR (20. jan.–18. feb.)

Radi veliko delate, a priznali si boste, da imate vsega dovolj in da potrebujete počitek. Če je le mogoče, si privoščite odklop, pomembno je, da stres okoli sebe zmanjšate in počnete le stvari, ki vas zares veselijo. Čas je, da se poigrate s skritimi strastmi ali odkrijete kakšno novo.

RIBI (19. feb.–20. mar.)

Pozornost bo namenjena družini in delu, ki bo terjalo veliko energije. Finančno boste precej obremenjeni, kar ne bo vedno vaša krivda, a bo zahtevalo davek v odnosu. Pa vendar dajte partnerju priložnost, da vas razveseli, saj to zna, vam pa bo čustvena podpora pomagala do uspeha.