Zmajevo leto: Srečne barve za vsako znamenje

Barvni odtenki, ki nas obdajajo, imajo velik vpliv na počutje, raven energije, storilnost in koncentracijo.

Da bi v kitajskem letu zmaja to dejstvo čim bolje izkoristili sebi v prid spoznajte, katere bodo vaše srečne barve glede ena vaše znamenje kitajskega horoskopa.

Zmaj: leto rojstva 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Zlata, živahna rumena, srebrna

Zmaji, v letu pred nami boste nedvomno zvezde, zato ni čudno, da vam, pritičejo sijoče, vpadljive in žareče barve.

Obdani z njimi ne samo, da boste res izkoristili vse potenciale in nase preusmerili še dodatno pozornost, te barve vam bodo v vašem letu prinesle srečo in zagotovile uspeh na vseh področjih življenja.

Kača: leto rojstva 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Črna, rdeča, vijolična

Za vas bo to leto leto preobrazbe, napolnjeno z novimi spoznanji, ki bodo pripomogle k odkrivanju sebe in k osebnostni rasti.

Da bi se med tem procesom zaščitili pred negativnimi vplivi in slabimi energijami, se obdajte s črno, rdečo in vijolično oziroma kombinacijo teh.

To so namreč barve preobrazbe, novih smernic ter lahko pozitivno vplivajo na vašo srečo.

Kače bodo blestele v rdeči. FOTO: Thinkstock/Gettyimages

Konj: leto rojstva 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Rumena, oranžna, rjava

Naravni element konja bo ogenj, ki bo leta 2024 posebej močan. Pred rojenim v tem znaku je veliko izzivov na poslovnem področju in v zasebnem življenju.

Soočali se boste z veliko sovražnosti in nasprotniki, ki bodo ovirali vašo rast in uspeh. Da bi se jim lažje upirali in da bi v življenju enostavneje vzpostavljali harmonijo, se obdajte z rumeno, oranžno in rjavo.

Te vam bodo v pomoč.

Koza: leto rojstva 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Turkizna in vijolična

Vaša mirna in občutljiva narava bo v letu 2024 na preizkušnji. Z odtenki turkizne in vijolične boste lahko vsaj nekoliko ublažili pritisk in omilili kaos, ki mu boste izpostavljeni.

Osvežujoča turkizna vam bo pomagala uravnavati čustva, vijolična bo prebujala vašo intuicijo in spodbujala kreativnost.

Za nekatere bodo boljši topli, za druge hladni odtenki. FOTO: Scanrail/Gettyimages

Opica: leto rojstva 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Bela, modra, oranžna

Vaš osnovni element kovina leta 2024 ne bo ne premočan in ne prešibak. To pomeni, da boste deležni nemalo vzponov in padcev, izzivov in priložnosti, ki se bodo odpirali vse leto.

Barve, kot so bela, modra in oranžna, vam bodo pomagale skozi mešanico dogodkov in vsega, kar vas bo doletelo dobrega ter tudi slabega. Z njimi boste lažje ohranjali ravnovesje in se bolje osredotočili na priložnosti.

Prav ti odtenki bodo pomagali prebuditi vaš naravni šarm, inteligenco in domiselnost.

Petelin: leto rojstva 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Rjava, zlata

Tudi vaš element bo to leto, tako kot pri opici, kovina. Leto zmaja bo zato za vas polno izzivov in priložnosti. A kljub temu da se boste pogosto soočali z nenadnimi spremembami, boste imeli dovolj volje, energije ter priložnosti za osebnostno rast in profesionalni uspeh.

Vse bo potekalo še bolj gladko, če se boste obdali z rjavimi in zlatimi odtenki, ti vam bodo namreč na vseh področjih prinašali srečo.

Barve imajo velik vpliv na počutje. FOTO: Gettyimages

Pes: leto rojstva 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Rdeča in zelena

Pes in zmaj, čeprav si letos delita isti element, nista najbolj kompatibilna, saj se razlikujeta glede osnovnih lastnosti. Psu se zato v letu zmaja priporoča posebna previdnost na vseh področjih in še večja premišljenost, kot sicer.

Impulzivne odločitve ne bodo na mestu, zaželeni bodo premislek, treznost in zdrav razum. Ter obkroženost z rdečimi in zelenimi odtenki, ki vam bodo prinesli srečo.

Prašič: leto rojstva 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Rumena, siva, rjava

Rojenim v tem znaku se obeta nekaj nepričakovanih izzivov na področju financ in kariere. Na čase bo zato težko na življenje pogledati s svetle plati, grozita vam tudi izgorelost in preobremenjenost.

Za lažje premagovanje težav se obkrožite z rumenimi, sivimi in rjavimi odtenki. Z njimi bo vsaj malo lažje.

Podgana: leto rojstva 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Zelena, modra, črna

Vaš element bo voda, kar pomeni, da vam sreča ne bo ravno pisana na kožo. Zmaj vas bo sicer ščitil pred velikimi polomi, a žal si ne morete si obetati velikega uspeha.

Z barvami, kot so zelena, modra in črna, bo vendarle vse vsaj nekoliko lažje. Tako na osebnem kot na kariernem področju.

Bivol: leto rojstva 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Zelena, zlata, bela

Bivolu leto zmaja ne bo najbolj naklonjeno, za vas bo to tekmovalno in naporno obdobje. Soočali se boste z mnogimi polomi, sicer tudi uspehi, saj bi vaš odnos z zmajem lahko opisali kot grenko sladkega.

Napoveduje se vam stagnacija kariere in osebnostne rasti, bodo pa zadrege lažje premagljive v družbi pastelno zelene, zlate in bele barve.

Tiger: leto rojstva 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Modra, turkizna, oranžna

Tudi za tigra se napoveduje zahtevno leto. Vse, kar vam bo prineslo, boste najlažje premagovali z mirnostjo in premišljenostjo, nagle odločitve vam ne bodo govorile v prid.

Modra in turkizna vam bosta pomagali uravnavati čustva, oranžna pa bo v vaše življenje spustila kanček topline, včasih tolažbe.

Turkizna bo srečo prinesla rojenim v znaku tigra. FOTO: Gettyimages

Zajec: leto rojstva 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Rožnata, vijolična, rumena

Zajec in zmaj sicer lahko sobivata, vendar njun odnos ni odporen na konflikte. Zato se zajcem letos lahko obeta nekaj težav, zlasti z vidika družine.

Mogoče bodo pogostejši spori, kot ste jih vajeni, prav tako se bo nemalokrat zdelo, da se boste ujeli v rutino.

V stiskah in občutkih stagnacije vam bodo voljo in moč zagotovili odtenki rožnate, vijolične in rumene, z njimi bo pogled na prihodnost lepši in bolj spodbuden, piše lifestyleasia.com.