Pozor: Tem znakom leto zmaja ne bo najbolj naklonjeno

10. februarja bo nastopilo lunarno oziroma kitajsko novo leto. Prihaja leto lesenega zmaja, močnega simbola, ki napoveduje obdobje, prežeto z intenzivnimi energijami.

Te bodo nekaterim bolj, drugim manj naklonjene. Rojeni v štirih znakih kitajskega horoskopa bodo imeli v letu zmaja malce manj sreče, zato previdnost na vseh področjih ne bo odveč.

Pes: leto rojstva 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Posamezniki, rojeni v znamenju psa, bodo v letu 2024 deležni več ovir. Zakaj? Po kitajski astrologiji pes in zmaj nista kompatibilna.

Zvestoba in zaščitništvo psa sta v nasprotju z neposredno in odkrito naravo zmaja, kar lahko privede do konfliktov med njima in nerazumevanja.

Na srečo rojeni v znamenju psa premorejo veliko vztrajnosti in odločnosti, s čimer bodo lahko premagali ali celo zaobšli mnoge neprijetnosti, ki se jim napovedujejo v letu zmaja.

Posamezniki, rojeni v znamenju psa, bodo v letu 2024 deležni kar več ovir. FOTO: Shutterstock

Tiger: leto rojstva 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tigri slovijo po neodvisni in avtonomni naravi, kar bi jih lahko pripeljalo do neskladja z energijo zmaja. Tudi radovednost tigrov ter njihova naklonjenost raziskovanju bosta lahko v letu pred nami v njihovo življenje vnesli negativno energijo, kar bo slabo vplivalo na vsa področja življenja rojenih v znamenju velikih mačk.

Temu bi se lahko izognili z oblikovanjem strategij za učinkovito sodelovanje z vsemi, zlasti z rojenimi v znaku zmaja. V tem primeru bi lahko tudi tigri uspešno sledili svojim ciljem.

Zajec: leto rojstva 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Zajci bi v letu zmaja lahko naleteli na določene težave.

Njihova nežna narava in nagnjenost k mirnemu reševanju sporov ter nesoglasij nista najbolj v skladu z dinamičnim ter neposrednim značajem znamenja, ki bo vsak čas dobilo glavno besedo.

Na srečo imajo zajci prirojen čut za prepoznavanje energij in izkoriščanje teh v svoj prid. Tako bodo, če bodo to lastnost znali izkoristiti, intenzivno energijo zmaja lahko obrnili v svoje dobro.

Bivoli se bodo pogosto znašli v dilemi. FOTO: Eternalcreative/Getty images

Bivol: leto rojstva 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Bivoli so predani, stabilni, delavni in načelni, kar bi jim letos, ko vlada zmaj, lahko prineslo določene neprijetnosti.

Čeprav oba znaka slovita po vztrajnosti in odločnosti, je spontanost zmaja velikokrat nasprotju z metodičnostjo in organiziranostjo bivola.

Ti se bodo v letu 2024 zato pogosto znašli v dilemi, ko bodo morali izbirati med spoštovanjem ustaljenih in preverjenih praks ter na drugi strani novimi pristopi, kar bo pri njih večkrat vzbujalo zmedo in negotovost, ki je sicer niso ravno vajeni, opozarja portal Knowinsiders.com.