Zgodilo se bo nekaj, kar se ni že 12 let, in bo imelo velik vpliv na znamenja

Spletna stran mondo.rs poroča o pomembnem dogodku v zvezi s horoskopom, ki se bo zgodil in smo ga lahko veseli. Jupiter, ki velja za planet sreče, 27. maja prehaja v dvojčka, kar bo vplivalo na nas. Nazadnje je v dvojčka prešel leta 2012. Kot poudarjajo astrologi, je to najboljše darilo horoskopa. Jupitrov prehod v novi znak določa srečo za celotno leto. Ta planet, ki varuje, vodi in daje darila, vsako leto vstopi v novi znak. Znakom daje srečo, priložnost, da poletijo, in blaginjo.

Jupiter je nazadnje prešel v dvojčka 12. junija 2012. Poskusite se spomniti, kaj se vam je takrat zgodilo. Lahko, da se vam bo to ponovilo.

Vsi bomo morali v prihodnjih dneh več komunicirati, imeli bomo več stikov z drugimi. Srečujmo se z družino. Na rast komunikacije bo vplival tudi Pluton v vodnarju. Pa ne samo na rast komunikacije, tudi na povečanje vez. Povečal pa bo tudi pomen srečanj. Spremembe bodo čutili tudi tisti, ki so bolj introvertirani.

Naklonjen romantičnim poznanstvom

Zdaj morda prihaja pravi čas, da razširite svoje povezave ter se prijavite na strani za zmenke (seveda, če niste v zvezi). Jupiter v dvojčkih bo naklonjen romantičnim poznanstvom. Tudi zato, ker bo šla v tem času v dvojčka tudi Venera. Zdaj bo pravi čas, da greste na zabavo s prijatelji. Ali pa, da se vpišete na kakšen tečaj.

Ljudje, ki si želijo rasti kariere, naj bodo pozorni na platforme za spletno prodajo, pa tudi na ženske projekte, saj je tam denar.

Jupiter v dvojčkih je dobro izkoristiti do 10. junija prihodnje leto.