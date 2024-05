Tadej Pogačar ve, da še ni na Touru

Italijanskim kronistom 107. Gira je do konca drugega tedna dirke malodane že zmanjkalo presežnikov, s katerimi bi opisali veličastnost podvigov Tadeja Pogačarja na njihovih cestah. Zmagi 25-letnika s Klanca pri Komendi na kraljevski 15. etapi v Livignu je Gazzetta dello Sport namenila šest strani, na katerih ga niso razglasili le za kralja te rožnate dirke, temveč za izbranca, ki presega meje kolesarstva.

»Da bi našli šampione, sposobne takšnih podvigov, se moramo vrniti k Eddyu Merckxu. In ko enkrat predramimo takšnega velikana, ni več dovolj, če govorimo le o kolesarstvu, temveč o največjih osebnostih svetovne športne zgodovine. O Mohamedu Aliju in Michaelu Jordanu, absolutnima šampiona, ki bi se jima Tadej v kratkem lahko približal. Naslednji korak v tej smeri bi bil dvojček Giro-Tour,« se je vzneseno razpisal dvakratni svetovni in enkratni olimpijski prvak Paolo Bettini. Za še enega velikana italijanske kolesarske preteklosti Vincenza Nibalija je Pogačar Lionel Messi vrtenja pedalov.

Ne bi se rad primerjal z Messijem ali komer koli drugim, to je povsem drug svet.

»Ne bi se rad primerjal z Messijem, Ronaldom, ali komer koli drugim, to je povsem drug svet,« Pogačarja ni zaneslo ob visokoletečih primerjavah. Tako uspešen je tudi, ker zna vedno ostati na realnih tleh. »V skupni razvrstitvi imamo dober položaj, razlika je občutna, upam, da bo to dober teden za nas, da bomo narekovali tempo, vendar ne porabili preveč energije, še šest dni nas čaka. Upamo tudi na lepo vreme. Najprej moramo priti čez Giro in nato pridejo na vrsto priprave za Tour. S 110-odstotno osredotočenostjo,« slovenski kapetan ekipe UAE ve, da ne gre prehitevati dogodkov, četudi tekmece na tem Giru za seboj pušča kot za šalo. Geraint Thomas (Ineos) na 2. mestu zaostaja 6:41, tretjeuvrščeni Dani Martínez (Bora Hansgrohe) pa 6:56.

V Franciji bo raven višja

Ve, da ni na Touru in da v Italiji ni njegovih najmočnejših tekmecev. »Vem, da bodo vsi na najvišji ravni na Touru, tudi Jonas Vingegaard se bo vrhunsko pripravil. Na Touru bo druga raven dirkanja s Primožem Rogličem, Vingegaardom in Remcom Evenepoelom. Če bo šlo vse, kot mora, bo to eden največjih Tourov,« proti vrhuncu sezone pogleduje svetovna številka ena, ki bi lahko postal prvi po Marcu Pantaniju leta 1998 z rožnato in rumeno majico v isti sezoni.

Vendar julij in Francija še nista tukaj, najprej si je treba prikolesariti zmago na Giru in jo proslaviti z rojaki. Nekaj jih bo gotovo romalo v Rim, a pravo zbirališče slovenskih navijačev bo sobotna 20. etapa z dvojnim vzponom na Monte Grappo in ciljem v Bassanu del Grappa. »Že doslej je bilo zelo veliko slovenskih zastav, kar skočijo iz publike, užitek jih je gledati na italijanskem Giru. V Bassanu bomo blizu Slovenije, upam, da nas bo čim več in da pripravimo še en šov,« se navijaške eksplozije v slogu lanskih Rogličevih Višarij nadeja Pogačar.