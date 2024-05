Celjski skok v paradiž iz ozadja: Valerij Kolotilo ne skriva glavnega evropskega cilja

Prvi mož slovenskih nogometnih prvakov Celjanov Valerij Kolotilo ne skriva glavnega evropskega cilja. »Želimo si lige prvakov,« je že pozimi pogled v evropsko poletje usmeril ambiciozni predsednik, ki bi mu nasmeh na obrazu na koncu kvalifikacijskega poletja raztegnila tudi uvrstitev v evropsko ligo (EL) ali konferenčno (KL), v kateri sta zadnji dve sezoni igrala Mura in Olimpija. Oba sta pot do skupinskega dela tekmovanja začela kot prvaka.

4.500 znaša evropski koeficient Celja, 9.000 Olimpijin in 9.500 Mariborov.

Ob Celjanih le še pri Olimpiji lahko v teh dnevih že razmišljajo o tem, v katerih kvalifikacijah bodo igrali, medtem ko je Maribor odvisen od razpleta pokalnega finala. Četrti? O tem, kdo bo četrti klub v Evropi, bo odločal razplet petkovega finala pokala Pivovarne Union med Rogaško in Gorico. Srečni zmagovalec je lahko tudi Bravo.

Celjani bodo po štirih letih znova poskusili srečo v najmočnejšem tekmovanju. Kvalifikacije za LP bodo začeli v prvem krogu in podobno kot v covidnem poletju 2020 v vlogi nepostavljenih klubov. V skupini postavljenih je kar nekaj res močnih nasprotnikov, kot so slovaški prvak Slovan, bolgarski Ludogorec, ki ga je v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo izločila Olimpija, azerbajdžanski Qarabag (lani v 2. krogu kvalifikacij za LP boljši od Olimpije), madžarski Ferencvaros. Enakovrednejša sta finski prvak HJK in romunski FCSB, zelo neugoden v poletnem terminu bi lahko bil Klaksvik, ki je lani senzacionalno izločil Ferencvarosa, v skupinskem delu KL pa z Olimpijo zmagal in izgubil (3:0, 0:2). V tej skupini so še na papirju lažji nasprotniki, kot so valižanski The New Saints, gibraltarski Lincoln Red Imps ali irski Shamrock Rovers, estonska Flora. Celjani so pred štirimi leti na prvi oviri izločili irski Dundalk (3:0).

18,62 milijona evrov zagotavlja preboj v skupinski del LP. V EL 4,31 milijona, v KL 3,17.

Pred žrebom, ki bo za 1. krog 18. junija, za 2. krog kvalifikacij pa dan pozneje (oba dneva bosta tudi za EL in KL), bodo oblikovali skupine s postavljenimi in nepostavljenimi klubi. Celjani bi lahko v 2. krogu kvalifikacij napredovali med prvopostavljene, a le v primeru, če se bodo pomerili z enim od naslednjih treh tekmecev in jih tudi izločili – Ferencvaros, Qarabag, Slovan. Za primerjavo, najvišji evropski koeficient točk med prvopostavljenimi v 1. krogu kvalifikacij ima Ferencvaros – 35.000, Celje je na 16. mestu 4.500, 15., ki je še med prvopostavljenimi, je gruzinski Dinamo Batumi s 5.500. Osnovni cilj Celjanov za razmeroma odprto pot do preboja v vsaj KL je, da izločijo prvega tekmeca. Mura pred dvema letoma in Olimpija lansko leto sta bili uspešni, potem pa sta bili zmagovalki še v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo, kar je pomenilo, da sta si zagotovili najmanj KL. Celje bo prvo tekmo kvalifikacij igralo 9. ali 10. julija.

Zeleno-belim se nasmiha lažji tekmec

Ljubljančani v 1. krogu kvalifikacij za KL ne bi smeli imeti večjih težav. Podobno kot pri žrebu za LP bodo tudi oblikovali več skupin. Eden od tekmecev, ki bi si jih želel izogniti je kazahstanski Aktobe, kamor je po odhodu iz Kopra prestopil Ramazan Orazov.

Celjani po zmagoslavju v slovenskem nogometnem prvenstvu načrtujejo tudi velik evropski pok. FOTO: Blaž Samec

Lansko poletje je v Stožicah gostoval tudi turški velikan Galatasaray, letos v Ljubljano ne bo tako slovitih klubov. FOTO: Leon Vidic

Med klubi, s katerimi so se zeleno-beli v preteklosti že pomerili, je tudi irski Shelbourne, litovski Šiauliai in finski VPS (Vaasa). Shelbourne in Šiauliai je izločila, VPS pa je bil pred sedmimi leti boljši že v 1. krogu. Če bo Maribor kvalifikacije igral v KL, jih bo začel v 2. krogu (25. junija) v skupini prvopostavljenih klubov. Olimpija bo kvalifikacije začela 11. junija.