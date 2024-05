V Prlekiji so ponosni: Mala Nedelja je najuspešnejša

V občini Ljutomer in tudi v celotni Prlekiji so ponosni na svojo Krajevno skupnost (KS) Mala Nedelja: na 35. festivalu Dobrote slovenskih kmetij v najstarejšem slovenskem mestu so jo razglasili za najuspešnejšo podeželsko skupnost v Sloveniji! Laskavi naslov je iz rok ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić prevzel predsednik KS Mala Nedelja Boštjan Žerdin.

»Zdaj je pred nami še odgovornejša naloga, saj bomo Slovenijo predstavljali v Evropi, na tamkajšnjem tekmovanju za najboljšo podeželsko skupnost. Gremo skupaj naprej pod istim geslom Pogumno v prihodnost in novim projektom nasproti!« je ob prejetju visokega priznanja, ki ga je prevzel skupaj z ljutomerskim podžupanom Jankom Špindlerjem, povedal Žerdin, ki je izrazil zadovoljstvo, da bo njegova krajevna skupnost zastopala državo na 18. natečaju za evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2024.

Za dediščino

Ob Čalušićevi je Prlekom čestital tudi državni sekretar Ervin Kosi, na tradicionalnem 35. festivalu Dobrote slovenskih kmetij, ki slavi dosežke podeželja in njegove dobrote, so podelili tudi številne druge nagrade. Ministrica je poudarila pomen takšnih tekmovanj, ki so javno priznanje skupnostim za odlično opravljeno delo in kot spodbuda drugim, da pogumno načrtujejo prihodnost. Podeželske skupnosti so nadvse pomembne za ohranjanje kulturne dediščine, krepitev lokalne ekonomije in trajnostni razvoj.

Mala Nedelja se je tako uvrstila v konkurenco 21 območij iz osmih držav. Mednarodna komisija si bo 28. maja 2024 ogledala Malo Nedeljo, slovesna razglasitev zmagovalca pa bo potekala septembra pri zmagovalcu prejšnjega natečaja v Stadtschlainingu na Gradiščanskem (Burgenland) v Avstriji.