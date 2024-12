Že zjutraj se spravite v dobro voljo

Pozitivne afirmacije so zagotovo eden od boljših načinov, kako lepo začeti jutro, ki vpliva na to, kakšen bo ves dan. Najbolje je, da si izberete le dve ali tri afirmacije, ki se ujemajo z vašimi notranjimi občutki, v nasprotnem primeru vam ne bodo pomagale. Uporabite jih, takoj ko se zbudite, najbolje, ko še ležite v postelji. Preden začnete, zaprite oči in globoko vzdihnite in izdihnite. Primerne afirmacije so na primer: Veselim se današnjega dne. Danes se bom veliko smejal/-a. Danes jaz odločam, kako bo potekal dan. Ponosen/-na sem na svoje dosežke. Danes bo moj dan. Hvaležen/-na sem za svoje življenje. Čaka me veliko novih priložnosti. Sem močan/-na. Hvaležen/-na sem za vse, ki mi stojijo ob strani in me imajo radi. Življenje je lepo. Danes je nov dan, naučil/-a se bom nekaj novega. Moja intuicija mi bo pomagala sprejeti prave odločitve. Danes bom naredil/-a nekaj lepega. Vsak dan je nov začetek.