Ameriška terapevtka in avtorica duhovnih knjig Cyndi Dale pravi, da si lahko pomagamo vzpostaviti zdrave energijske meje tudi tako, da spremenimo molekularno strukturo svojih telesnih tekočin. »Kava in čaj v mnogih kulturah veljata za zdravilna napitka, saj vsrkata in odplavita negativnost iz telesa, a prav tako lahko z njima vnesemo vase negativnost drugih, zato je pomembno, da blagoslovimo svoje napitke, posebno vodo. Postavimo namero, da vas očistijo tujih energij, ter jih programiramo s tistim, kar želimo doseči v določenem dnevu. Prav tako lahko naše energijske meje okrepimo s hrano, najbolj s proteinsko,« pravi, a svari pred antibiotiki in hormoni v mesu ter vegetarijancem priporoča uživanje oreščkov in stročnic. »To vas bo nemudoma prizemljilo, zaznali boste, kje je vaša energija oslabljena. Prav tako vam pomagata rdeča in rjava hrana, od prehranskih dodatkov pa jemljite magnezij, ki bo sprostil napetost in nas pomiril,« pravi.