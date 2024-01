Zaščita pred energijskimi napadi

Če nimate kadi, lahko napolnite vedro z vodo in soljo. Pomagajte si z dlanjo in zlijte vodo šestkrat prek levega ramena, šestkrat prek desnega in šestkrat prek glave, seveda osredotočeno in z namero, da se boste tako zaščitili, pravijo šamani. Ponovite prakso tri zaporedne dni, začenši s ponedeljkom.

Poleg tega uporabite intuicijo in bodite pozorni, če zaznate negativnost ljudi v bližini – lahko so jezni, vznemirjeni, depresivni ali vam želijo krasti energijo. Zaznajte, kje se ne počutite dobro.

Lahko sedete, vdihnete, zaprete oči in si predstavljate, da ste obdani z mehurčkom svetlobe, ali si vizualizirajte snop svetlobe nad glavo.

Najmočnejša obramba pred temnimi silami je srce, polno ljubezni. Zahvalite se sovražnikom za lekcije, ki so vam jih predali, ter ne hranite zamere v sebi.