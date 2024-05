Prizori, da te kap: poglejte, kako vrane napadajo mimoidoče (VIDEO)

V Srbiji se zadnje dni srečujejo z neprijetnimi napadi vran. Vsaj dve sta napadli nič hudega sluteče dekle, ki je hodilo po ulici v Nišu. Med begom pred pticami je dekle padlo v grmovje ob pešpoti. Kričala je in se poskušala braniti z mahanjem papirja v roki, a pri tem ni bila preveč uspešna.

Telegraf poroča, da to ni prvi letošnji napad vrane v Srbiji. Pišejo, da so se vrane lotile tudi starejšega moškega, ko je ta prečkal zebro. Kot navaja medij, napadi v tem letnem času niso nič nenavadnega, saj vrane napadajo v bližini njihovih gnezd, in kot je razvidno s posnetka, ki se širi po družbenih omrežjih, je ena vrana padla iz gnezda in zato napadala ljudi.

V tem obdobju se jim ne približujte

Maj in junij sta čas za vzrejo in izletavanje mladičev sive vrane. V tem obdobju se tem pticam ne približujmo in jih ne vznemirjajmo po nepotrebnem, svetujejo strokovnjaki. Ob znakih agresivnega vedenja vran se je najbolje mirno oddaljiti od njih, po potrebi pa seveda zaščititi izpostavljene dele telesa, saj ni prijetno, če nas kavsne.